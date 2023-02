La vita di Gabriel spezzata tragicamente, la sua auto finisce in un canale

Un tragico incidente dove un giovane di 19 anni perde la vita. La sua auto esce fuori strada e si va a schiantare. A scoprire tutto è stato suo fratello, che lo precedeva in un’altra auto.

Gabriel aveva solo 19 anni e la sua vita è finita lì in un fossato. Inutile il tentativo del fratello di salvarlo. Ecco cosa è successo.

Gabriel muore in un incidente d’auto

Una vita tragicamente finita in un canale a causa di un incidente stradale. La vittima è un ragazzo di soli 19 anni e si chiamava Gabriel Andreetta. Il tutto è successo nella notta fra il 25 ed il 26 febbraio scorsi. Gabriel stava guidando la sua Peugeot 208 a San Donà di Piave.

All’improvviso, qualcosa è successo e l’auto di Gabriel è finita fuori strada, andando a schiantarsi in un fossato, nel canale Grassaga. All’inizio, sembrava che nessuno si fosse accorto di quello che era successo, ma il fratello di Gabriel, Riccardo, ha intuito qualcosa.

Riccardo precedeva, in un’altra auto suo fratello. Non vedendolo arrivare, ha deciso di tornare indietro. Lì si è trovato davanti una scena agghiacciante: l’auto di Gabriel fuori strada e finita nel canale. Non ha esitato nemmeno un attimo a gettarsi nel canale per cercare di salvare suo fratello. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Anche se pochi i minuti che ha passato sott’acqua, per Gabriel sono stati fatali. Immediatamente chiamati i soccorsi, che sono intervenuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Gabriel, anche dopo diversi tentativi di rianimazione.

La sua auto è finita in un canale

Il giovane viveva a Fossà, una frazione del Comune di San Donà di Piave. Gabriel e Riccardo erano fratelli gemelli. Dolore e commozione alla notizia della morte del giovane, in particolare nella squadra del “Musile Mile”, dove il giovane giocava insieme a suo fratello. La stessa squadra, infatti, in segno di lutto per quanto è accaduto, non ha giocato la partita che era in programma per il campionato nel quale milita.

Dolore composto anche per la sua famiglia e per tutti i suoi amici che si sono riuniti, ieri mattina, nel bar Ca’ Fossa, nel centro della piccola frazione dove il giovane abitava, per ricordarlo. Tanti i messaggi di ricordo e cordoglio per il giovane sui social: “Gabriel era un bravo ragazzo, uno di noi. Ci mancherà tantissimo”.

Ancora in corso di accertamento le cause per capire cosa sia successo all’auto di Gabriel e perché sia finita tragicamente nel canale. Un’avaria del mezzo? Il giovane che era alla guida si è sentito male? Tutte domande alle quali chi sta indagando sta cercando di dare una risposta, in particolar modo alla sua famiglia.

Riccardo, il fratello gemello di Gabriel, quando non ha visto arrivare l’auto del fratello, ha subito intuito che era successo qualcosa di grave. Arrivando sul posto, non ha esitato a gettarsi nel canale per salvarlo. Ma purtroppo, non c’è stato nulla da fare.