Come rimuovere le macchie e aloni indelebili dai mobili di casa con zero fatica

Esiste un metodo efficace per rimuovere dai mobili di casa aloni e macchie ostinate. Ecco come procedere.

Sin dal momento in cui mettiamo piede dentro la nostra casa per la prima volta, ci immaginiamo, qualora questa non sia già arredata, quali mobili acquistare per poterci vivere.

La scelta è molto personale e la si fa anche in base alle esigenze e alla dimensione delle stanze, se invece andiamo a vivere in una casa con già dei mobili, dobbiamo far di tutto affinché questi non si rovinino.

Mobili: ecco come eliminare le macchie persistenti

Con il passare dei giorni, si tende ad utilizzare molti prodotti per la pulizia di questi mobili ma ci sono alcuni tipi di macchie che sembrano non voler andare via specie in cucina dove si utilizzano grassi e olii.

Anche chi ha un lavoro dove utilizza spesso inchiostro oppure oggetti che tendono a macchiare le superfici o abbiamo bambini che tendono a giocare con oggetti appiccicosi, come potrebbe essere lo slime, poi ci ritroviamo degli aloni terrificanti.

Questi, vengono rimossi con l’uso di uno sgrassatore, ma non sempre riusciamo ad eliminarli al 100% e con l’andare del tempo vedremo che la macchia rimarrà sempre persistente.

Ci sono vari metodi naturali per far si che queste macchie vengono via, ma a volte, anche se efficaci non riescono a far ritornare i nostri mobili splendenti come una volta e dobbiamo ricorrere a nascondere l’alone con un oggetto.

Ma esiste un metodo infallibile che è stato sperimentato dalle casalinghe esperte e che si sta diffondendo sul web, affinché tutti gli aloni e le macchie che sembrano diventate far parte dei nostri mobili si eliminano una volta per tutte.

Come procedere

Per prima cosa dobbiamo armarci di un panno in microfibra, dell’acqua calda, una pastiglia per la lavastoviglie e un coperchio di piccole o medie dimensioni che utilizziamo di solito per metterlo sulle nostre pentole o padelle e una molla.

Dopo faremo sciogliere la pastiglia per la lavastoviglie nell’acqua e una volta sciolta, immergere il panno in microfibra e strizzarlo per poi avvolgere al suo interno il coperchio e tenerlo fermo sul manico con una molla.

Prendendo l’oggetto costruito, andremo a strofinarlo sui nostri mobili e sulle macchie persistenti e vedremo come dopo qualche secondo queste magicamente verranno rimosse e il nostro mobile tornerà a splendere come nuovo.

Questo accade, perché la pastiglia usata per la lavastoviglie. è composta da agenti sbiancanti e da alcuni enzimi che sono capaci di sciogliere amidi e proteine e lo sporco più ostinato, in quanto i tensioattivi tendono a rimuoverlo

In questo modo, non dobbiamo per forza trovare degli oggetti da posizionare sui nostri mobili o mettere degli stickers, come in molti fanno, per evitare che l’alone si noti, ma possiamo far tornare il nostro mobile come nuovo.

Questo metodo sta facendo impazzire tutte quante le casalinghe che oramai non possono più farne a meno e seguono il consiglio in modo dettagliato come tanti altri che si possono trovare sul web.