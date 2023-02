Accoltellato alla stazione Roma Termini durante una rapina, 46enne in gravissime condizioni

Fermati i tre aggressori dell’uomo, un 46enne di Milano, che gli hanno sottratto 20 euro e un telefono cellulare.

La vittima della rapina è stata accoltellata fuori la stazione Termini di Roma, mentre usciva dal terminal di via Giolitti. I tre aggressori gli hanno portato via 20 euro e il telefonino. Il 46enne è in pericolo di vita ed è stato ricoverato in prognosi riservata in un ospedale della capitale.

Aggressione alla stazione Roma Termini

Un 46enne di Milano è stato aggredito da tre persone mentre usciva dal terminal della stazione Roma Termini in via Giolitti. L’uomo, arrivato domenica a Roma da Milano con il treno, appena uscito dal terminal in via Giolitti, è stato stato accoltellato tre volte al torace da tre giovani del Marocco, di 40, 31 e 19 anni, che sono stati arrestati per tentato omicidio dai poliziotti del commissariato Viminale. Se la vittima non dovesse farcela, il reato si tramuterebbe in omicidio preterintenzionale.

Un episodio simile si è registrato il 31 dicembre scorso, sempre alla stazione di Roma Termini, dove una ragazza israeliana di 24 anni è stata accoltellata da Aleksander Mateusz Chomiak, un senzatetto di origini polacche, poi arrestato. Le immagini delle telecamere hanno permesso di ricostruire i suoi movimenti, dal momento della partenza nella zona Sud della Capitale sino all’arrivo allo scalo di Roma Termini. La giovane era stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Umberto I, ma è riuscita fortunatamente a salvarsi.

Notizia in aggiornamento.