Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, si schiera al fianco dei docenti vittime di violenza, assicurando loro difesa statale.

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha comunicato che i docenti e coloro che fanno parte del personale scolastico, vittime di violenze e aggressioni, saranno difesi dall’avvocatura dello Stato. Una decisione che è stata ufficializzata in una circolare inviata a tutti gli istituti scolastici. Una decisione che emerge dall’analisi della situazione degli ultimi tempi che vede un massiccio incremento di casi di violenze contro i lavoratori della scuola. Il ministro, intervenendo in tal senso, punta a far diminuire i casi di violenza contro insegnanti e assistenti, spesso oggetto dell’ira di studenti, genitori e persone esterne al circuito scolastico.

Valditara: docenti vittime di violenze difesi dallo Stato

L’annuncio è giunto mediante una circolare firmata dal ministro, il quale spiega che tale decisione è stata presa, per “tutelare la dignità di insegnanti“, ma non solo: anche quella delle persone che compongono il personale scolastico.

In tal senso, come spiega il ministro, sarà conferita loro “una rappresentanza in sede civile e penale“.

Valditara ha spiegato che si schiererà semper a favore degli insegnanti e del personale scolastico aggredito, in quanto bisogna tutelarne l’incolumità, in quanto la priorità principale è quella di “riportare responsabilità, serenità e rispetto nelle scuole“.

Pertanto, il ministro esorta i dirigenti scolastici a segnalare gli episodi di violenza all’Ufficio scolastico regionale. Dopo aver esaminato la segnalazione, l’Usr inoltrerà la stessa al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che si occuperà di richiedere l’intervento dell’avvocatura statale, nel momento in cui sarà accertato che si tratti di un caso di aggressione.

I casi di violenze aumentano

Negli ultimi tempi, sono aumentati i casi di violenza e aggressioni contro i docenti e le persone che fanno parte del personale scolastico degli istituti scolastici.

Pertanto, considerando lo sviluppo di tale situazione, il ministero dell’Istruzione chiederà l’avvocatura statale al fine di sostenere gli insegnanti che i lavoratori scolastici, qualora siano vittime di violenze.

In questo modo, si punta a salvaguardare la salute di insegnanti e lavoratori scolastici, puntando a una diminuzione dei casi di violenza contro il personale e i docenti degli istituti.