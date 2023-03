Il calcio non si ferma e soprattutto ora le squadre non possono fermarsi, anche perché quando si arriva alla fase a eliminazione diretta, per forza di cose la volontà è arrivare alla storia, scriverla e poi festeggiare. Dopo la sconfitta della Lazio di martedì, oggi Europa e Conference League riprendono e hanno visto le partite di Roma, Juventus e Fiorentina, per quanto riguarda le italiane. I giallorossi hanno portato a casa una vittoria pesantissima in casa contro la Real Sociedad, mentre la Vecchia Signora… La Fiorentina, dopo l’importante affermazione contro il Milan in Serie A, ha dovuto vedersela con il Sivasspor. Ecco come sono andati i match.

L’Europa sta dando diverse soddisfazioni alle squadre italiane, soddisfazioni che passano attraverso il gioco, le prestazioni e anche dal talento dei singoli. Il risultato più significativo è sicuramente quello della Roma di José Mourinho. I campioni in carica della Conference League sono riusciti a disfarsi senza troppi patemi della Real Sociedad, nonostante si tratti di un avversario decisamente temibile per le ambizioni del portoghese e dei suoi ragazzi. È andata diversamente alla Juventus che contro il Friburgo ha dovuto fare i conti con una partita bloccata e senza troppe emozioni, almeno in zona gol, fino alla rete del solito Angel Di Maria e ancora su assist di Filip Kostic. Anche la Fiorentina è stata bloccata a lungo dal Sivasspor, probabilmente un avversario più ostico del previsto. Di seguito gli eventi principali del match.

Europa League, Roma e Juventus vincono in casa e fanno un passo in avanti verso i quarti di finale

Negli ultimi anni, eravamo abituati a parlare delle nostre squadre italiane come club di second’ordine, quasi destinati a essere eliminati prima o poi e senza troppe attenuanti. E, invece, la stagione attuale ci sta dimostrando che tanto male poi il nostro calcio non è e che sappiamo ancora qualificarci, anche eliminando le squadre che, invece, sono più quotate e soprattutto in campionati più prestigiosi.

Certo, ancora è presto per esultare e pensare al resto del percorso, ma sicuramente quello a cui abbiamo assistito stasera è un bel passo in avanti, anche per sperare che alla fine le cose vadano bene. È certamente il caso della Roma, quella che oggi aveva probabilmente l’impegno più difficile e che ne è uscita con una vittoria pesante per dire la sua anche quest’anno, dopo il successo in Conference League della scorsa edizione. E poi c’è la Juventus, ancora alle prese con i problemi giudiziari, e che invece in Europa, dopo il fallimento in Champions League, sta dicendo la sua, anche e soprattutto grazie a uno scatenato Di Maria. Infine, c’è la Fiorentina che è stata brava a portare a casa il successo contro il Sivasspor in una serata che sembrava storta.

ROMA-REAL SOCIEDAD 2-0 – La Roma di Mourinho dà seguito alla bella vittoria contro la Juventus in Serie A con un successo ancora più pesante in Europa League. Lo fa giocando con una qualità che finora si era vista solo a tratti, con una pericolosità offensiva sconosciuta e con la solita difesa d’acciaio a cui ormai siamo abituati anche dalle nostre parti.

I giallorossi partono subito bene e con un approccio importante alla partita, fatto di grinta e agonismo, ma anche della qualità offensiva che serve per arrivare al successo, soprattutto alla lunga. L’ottima partenza porta subito i suoi risultati: Tammy Abraham innesca uno Stephan El Shaarawy rinato in questa stagione e l’ex Milan non sbaglia la rete dell’1-0. Sicuramente il gol del Faraone aiuta non poco nella gestione del match e i capitolini continuano a macinare gioco e occasioni, subendo praticamente zero.

Mourinho mischia anche le carte all’inizio del secondo tempo per mantenere il risultato, ma senza rinunciare a offendere quando serve. È così che all’87esimo la squadra della città eterna blinda la partita e stavolta ci mette lo zampino l’uomo più importante dei giallorossi. Paulo Dybala, infatti, firma l’assist decisivo per Marash Kumbulla che riabilita il suo percorso alla Roma e marca il 2-0. Finisce così con un bel successo per i campioni di Conference League e che è una pietra miliare niente male in vista del ritorno in Spagna, in cui comunque la Real Sociedad non lascerà niente al caso.

JUVENTUS-FRIBURGO 1-0 – Se c’è una squadra che non può sbagliare quella è la Juventus e i bianconeri sanno bene di non poter fallire l’Europa League, per dar seguito al percorso internazionale, ma anche per raggiungere la Champions League attraverso la conquista della coppa. Per farlo, Massimiliano Allegri opta per Fabio Miretti e non su Nicolò Fagioli e sceglie, almeno inizialmente, di non schierare subito il tridente formato da Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Angel Di Maria.

Il risultato è un primo tempo in cui la squadra di Torino tenta di fare la partita e di mettere le cose sulla via giusta in vista del ritorno, ma quest’intento non subito riesce al meglio. Il primo tempo, infatti, si spegne con il risultato di 0-0 e con il Friburgo che regge agli attacchi degli italiani. Nella ripresa, però, le cose cambiano e a farlo non può che essere Di Maria, l’autentico mattatore della Vecchia Signora in Europa. A realizzare l’assist è un altro habitué, il serbo che macina chilometri sulla fascia sinistra, quel Kostic che ha animato il calciomercato italiano negli ultimi anni. Finisce solo 1-0, un vantaggio che non è totalmente rassicurante in vista del ritorno. La certezza, però, è che i bianconeri abbiano qualcosa in più e dovranno dimostrarlo anche in Germania.

Conference League, la Fiorentina non delude ma faticando un po’ più del previsto

La Fiorentina vuole alimentare la scia in Europa e in Serie A, ma per farlo deve vedersela con un Sivasspor che, arrivato a questo punto, non ha intenzione di regalare nulla ai toscani. Gli uomini di Vincenzo Italiano, poi, devono riscattare anche le italiane dopo la dura sconfitta interna della Lazio di martedì, anche se gli uomini di Maurizio Sarri hanno tutte le carte in regola per vendicarsi da soli nel ritorno.

FIORENTINA-SIVASSPOR 1-0 – La Fiorentina vuole volare sulle ali dell’entusiasmo e del suo attacco. Questa volta Italiano sceglie dal primo minuto Luka Jovic e si aspetta da lui la rete che possa condurre la squadra verso i quarti di finale o meglio indirizzare il risultato verso il ritorno.

In realtà, il primo tempo è più bloccato del previsto e con poche occasioni soprattutto per gli ospiti. Il copione della partita, infatti, è chiaro con la Viola capace di gestire il pallino del gioco e mettere in difficoltà gli avversari, ben chiusi in difesa. Nel secondo tempo, poi, la partita si innervosisce non poco e con diversi cartellini gialli da una parte e dell’altra.

La panchina della Fiorentina, a questo punto, decide di sbilanciarsi pur di centrare la vittoria ed entra in campo anche Arthur Cabral, stavolta in coppia con l’attaccante ex Real Madrid. Lo zampino decisivo, però, arriva da chi nessuno si aspettava: Antonin Barak riscatta una stagione finora piena di alti e bassi e segna la rete della vittoria. Nel finale Max Gradel, subentrato nel secondo tempo, si becca anche un rosso diretto. Ci si rivede al ritorno, ma intanto il primo tassello è stato messo.