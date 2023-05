Come ridurre l’ampiezza della spalla di una giacca per migliorarne la vestibilità

Ecco che vi spieghiamo come rimpicciolire la spalla di una giacca che risulta essere troppo ampia. Soltanto in pochi conoscono questo metodo.

Vi spieghiamo tutto su questo metodo semplicissimo che vi permetterà di ridurre le dimensioni della vostra giacca in modo davvero semplice.

Cucire senza essere dei veri esperti

Tantissime persone rinunciano a dedicarsi al cucito perché si reputano inesperte e non sanno in che modo imparare. Proprio per questo, spesso si affidano alle mani di professionisti, che effettivamente sanno come svolgere il proprio lavoro.

Se vi piacerebbe cucire e avete il timore di farlo per paura di rovinare i vostri capi, però, vi consigliamo di non farvi vincere da questo timore. Iniziate dedicandovi al taglio e la cucito con capi d’abbigliamento che magari non usate più.

Fate pratica con dei vecchi pigiami, con delle gonne che indossavate quando eravate piccoli o con bavaglini rovinati dei vostri figli. Iniziate a tagliare, a ricamare, a cucire e a rattoppare. Sul web esistono dei tutorial davvero validi, che vi spiegano passo dopo passo come fare per approcciarvi a quest’arte che non passa mai di moda.

Una volta iniziato ad approcciarvi al cucito, potrete passare a concentrarvi su capi più impegnativi, come ad esempio l’aggiustamento delle spalle di una giacca. A tal proposito, ecco che di seguito vi spieghiamo come fare per rimpicciolire le spalle di una giacca in poche e semplici mosse.

Come rimpicciolire la spalla di una giacca

Tanti anni fa, quando una giacca aveva le spalle troppo ampie, la soluzione più semplice era quella di utilizzare le spalline. A livello estetico, le spalline conferivano maggiore struttura al corpo e venivano considerate dei miglioramenti per la silhouette.

Oggi, invece, non è così. Sono davvero in poche, infatti, le persone che indossano delle spalline quotidianamente. Proprio perché quest’accessorio sartoriale è passato di moda, c’è il rischio che, quando le spalle di una giacca risultino essere troppo voluminose, non vi sia soluzione per aggiustare il difetto.

Per fortuna, però, oggi vi illustreremo un altro metodo, che siamo sicuri che si rivelerà davvero efficacie, quando vorrete aggiustare la vostra giacca.

La prima cosa che dovete fare è tirare fuori la manica dalla giacca e aprire le spalle. Fatto ciò, iniziate a rimuovere un po’ di materiale dalla zona, sia nella parte davanti che in quella posteriore.

Ora potete ridurre le spalle dalla coppa della manica o dalla cucitura spalla-manica. Dovrete anche eliminare il materiale da sotto la manica. Sarà soltanto in questo modo che potrete ottenere un giromanica coincidente con quello della manica.

Ora potremo decidere se restringere o no la manica, nel caso in cui la giacca sia ampia ma possieda un giromanica basso. Potremo anche aggiungere la pelliccia nello scalfo per renderlo più alto. Alla fine, potrete finalmente cucire la fodera in modo da adattarla al nuovo modello. Potete anche decidere di applicare una nuova fodera, così da non doverla modificare.

Se non siete sicuri di poter portare a termina la procedura che vi abbiamo appena illustrato, iniziate facendo pratica con una giacca che non utilizzate più. Siamo sicuri, però, che con un po’ di impegno riuscirete a farcela anche con quei capi che indossate tutti i giorni.