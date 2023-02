Buco sulla giacca, buttarla è un grosso sbaglio: basta il ferro da stiro per ripararlo

Giacca bucata, non buttarla! Sai che con il solo ferro da stiro puoi ripararla in pochi minuti? Ecco come devi fare. Svelato il segreto delle sarte che salvano così gli indumenti dalla pattumiera.

Se hai una giacca bucata aspetta prima di buttarla: la potresti riparare in me che non si dica! Il segreto per farla tornare come nuova? Il ferro da stiro che risolverà tutti i tuoi problemi.

Indumenti usurati: ecco perché non dovresti buttarli

Sappiamo che anche tu avrai sicuramente da parte, in qualche stanza della tua casa, scatoloni pieni di indumenti vecchi di cui non vedi l’ora di sbarazzarti. Magari hai fatto il cambio stagione o hai sistemato l’armadio e con grande sorpresa ti sei ritrovata con una catasta di panni che hai intenzione di gettare il prima possibile nella pattumiera.

Sappi che tutti gli indumenti, anche se vecchi o addirittura danneggiati, possono essere recuperati. Non solo puoi far sì che essi tornino come nuovi e dunque li puoi riutilizzare, ma in taluni casi anche il materiale da cui sono composti è perfetto per realizzare oggetti o utensili utili per la tua casa.

In poche parole, tutto ciò che è usurato o vecchio può diventare prezioso per te. Per esempio, sai che anche una giacca bucata può essere riparata? Magari sei proprio affezionata a quel cappotto ma quel buco ti infastidisce e quindi hai intenzione di darlo via perché è impossibile indossare un capo bucato? Aspetta un minuto. Ti diciamo come risolvere il problema: con il ferro da stiro, donerai nuova vita al tuo soprabito.

Come riparare una giacca bucata

Gli indumenti vecchi possono diventare una risorsa preziosa per te e per la tua casa. Se hai a disposizione vecchi calzini o camicie strappate, macchiate o bucate, aspetta a gettarle: ci sono tante idee che puoi trovare anche in rete e che ti consentiranno di riutilizzare i tuoi capi senza la necessità di darli via. Sai che anche una giacca bucata può essere riparata?

Ti stiamo vedendo: stai guardando proprio in questo momento il tuo cappotto preferito, appeso nell’armadio e che vorresti tanto indossare. Cosa ti frena dal farlo? E’ quello odioso buco che ti impedisce di indossarlo.

Ma aspetta prima di darlo via o buttarlo: sai che potresti donare nuova vita alla tua giacca semplicemente utilizzando il ferro da stiro? Pronto a scoprire come devi procedere? Allora iniziamo subito.

Il procedimento è davvero molto semplice. La prima cosa che devi fare è procurarti una forbice dalla punta arrotondata con la quale andrai a tagliare l’ovatta in eccesso che fuoriesce dal buco della tua giacca.

Prendi poi un piccolo pezzo di stoffa che ripiegherai su se stesso e che taglierai in due metà perfettamente uguali. Per il momento, te ne servirà soltanto una. Che cosa devi fare con questo ritaglio di stoffa? Dovrai ricoprirlo con nastro biadesivo.

Per far sì che la colla aderisca perfettamente al tessuto, puoi passare anche il ferro da stiro su di esso. Dopo aver fatto questo passaggio, rimuovi la pellicola che protegge la colla e vedrai che il tuo pezzo di stoffa sarà diventato un adesivo.

A questo punto, dovrai posizionare la tua stoffa all’interno del buco presente sulla tua giacca. Il passaggio più importante è questo: prendi il tuo ferro da stiro e poggia un sottile asciugamano o una tela o garza sul buco della tua giacca e passaci sopra il ferro da stiro: vedrai che il buco si sarà magicamente richiuso!

Come hai potuto constatare, non hai bisogno nemmeno dell’ago per poter riparare il tuo indumento preferito! Se hai vestiti, giacche o cappotti con dei buchi, aspetta prima di buttarli. Con questo semplice sistema potrai ritornare ad utilizzare i tuoi capi preferiti.

Talvolta la soluzione è davvero a portata di casa: solo con un ferro da stiro e una toppa biadesiva hai restituito vita ai tuoi indumenti. Oltre a questa tecnica che ti abbiamo appena indicato, ce n’è anche un’altra che ti sveliamo e che potrebbe tornarti utile in altre situazioni.

Se il foro che si è fatto sul tuo soprabito è più grande del previsto, potresti nasconderlo semplicemente con una toppa dalla forma particolare o dal colore che preferisci. Anche in questo caso, il ferro da stiro verrà in tuo soccorso.

Procurati sempre del nastro biadesivo che attaccherai sotto la tua toppa. Come spiegato in precedenza, anche in questo caso dovrai passare il ferro da stiro sulla toppa attaccata al buco della tua giacca e in pochi secondi avrai un soprabito nuovo da indossare.

Oppure, con ago e filo, se sei tradizionalista, potresti risolvere il problema delle giacche bucate. Ti basta semplicemente procurarti del cotone uguale al colore della giacca e procedere poi con la cucitura tradizionale. Visto che semplicità?