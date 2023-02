Come pulire le piante dalla polvere, con 1 goccio di questo tornano a risplendere

Anche le piante si impolverano ma richiedono un po’ di attenzione e cure in più per essere pulite. Vediamo come.

Potrebbe bastare una sola goccia di un ingrediente naturale per poter pulire le piante d’appartamento in modo veloce ed efficace.

Piante d’appartamento: le cure

Le piante danno gioia in una casa e prendersene cura, permette di allontanare lo stress. Lo testimonia uno studio condotto in pandemia, sull’aumento della creazione degli angoli verdi in casa.

Tuttavia, anche le piante hanno bisogno di cure. Ad esempio, devono essere pulite correttamente affinché, attraverso le foglie, possano foto sintetizzare correttamente. Inoltre, una pulizia corretta allontana il rischio di malattie da muffe o parassiti. Vediamo il rimedio della nonna per lucidare e pulire efficacemente le foglie.

Come pulirle dalla polvere

Molto spesso, per pulire le foglie delle piante d’appartamento si acquistano dei prodotti chimici che spesso, promettono e non mantengono. In realtà, non serve spendere tanti soldi in prodotti ma utilizzare una sostanza naturale. Pulire le piante dalla polvere non solo evita il formarsi di muffe o altri problemi ma può rendere le foglie più belle e brillanti. Un modo per far sì che le piante siano ancora più belle da guardare.

Ti serviranno due ingredienti naturali: acqua e aceto di vino bianco. Per poterli usare sulle piante sarà necessario mischiare due cucchiai di aceto di vino bianco con 4 litri di acqua. Dopo averli mescolati, con un cucchiaio di legno, immergi al suo interno un panno di microfibra.

Per pulire le foglie delle tue piante, sarà necessario tenere con una mano una foglia alla volta, dal basso. Con l’altra mano passerai il panno in microfibra sopra di essa. La stessa operazione andrebbe fatta anche nella parte inferiore delle foglie. Passare il panno sotto è molto importante poiché è lì che potrebbero annidarsi insetti e parassiti. Il risultato è sorprendente sin dal primo passaggio. Il che lo rende un metodo molto facile e veloce da mettere in pratica.

Questi ingredienti andrebbero utilizzati sulle foglie della tua pianta con cadenza periodica, ad esempio, una volta ogni due settimane poiché l’aceto potrebbe danneggiare le foglie alla lunga.

Questa pulitura funziona per tutti i tipi di piante a foglia liscia come ficus, crotons, filodendri, aralia. Vale anche per piante grasse, piante da appartamento o anche piante da esterno. Va bene anche sulle piante artificiali.

Questo metodo è efficace perché l’aceto bianco agisce come un acido che scioglie i sali minerali incorporati nelle foglie, prevenendo il deposito di polvere sulle foglie, elimina ogni traccia di calcare e ridona brillantezza e la naturale lucidità.

Inoltre, l’odore dell’aceto è un ottimo repellente per parassiti o animali domestici che vorrebbero mangiucchiare le foglie. Per piante particolarmente delicate, si possono usare le gocce di limone.