Come pulire il soggiorno da cima a fondo in 5 minuti col metodo giapponese Kondo

Pulire il soggiorno in cinque minuti è impossibile? Non con il metodo giapponese Kondo, da applicare per un ambiente pulito e igienizzato.

Il metodo giapponese Kondo è oramai diffuso in ogni parte del mondo. Pulire la casa è un dovere per vivere nell’igiene e anche nel benessere personale. Non sempre si ha il tempo e voglia di farlo, per questo motivo Marie Kondo ha attuato una serie di strumenti e consigli per mettere a posto la casa in pochi minuti. Come applicare la filosofia nel soggiorno e pulirlo in soli cinque minuti?

Metodo giapponese Kondo: la filosofia

La filosofia giapponese Kondo è oramai un punto fisso per molte persone. Il Times l’ha inserita all’interno della classifica, tra le 100 persone più influenti nel mondo. Per lei mettere a posto la casa è una missione, ma non deve far perdere tempo.

Il disordine e il caos aumenta solo la polvere e il disagio personale. Se un ambiente è in ordine e pulito, anche la vita della persona interessata sarà molto più facile da gestire sotto ogni punto di vista. La filosofia KonMari si basa su fattori essenziali di condivisione degli spazi, ordine e anche pulizia approfondita. Inoltre è un metodo definitivo, che si ripete nel tempo solo quando si vuole attuare un altro tipo di ordine.

Pazienza e forza di volontà sono gli elementi cardine di questo metodo, perché senza di loro non si può iniziare.

Come applicare il metodo nel soggiorno? Regole per pulire in cinque minuti

Con il metodo giapponese Kondo si può pulire il soggiorno in soli cinque minuti, applicando quelle che sono le regole fondamentali. Una volta fatto questo, dalla prossima volta sarà tutto più facile.

Prima di tutto si deve fare mente locale e buttare via tutto il superfluo, gli oggetti che non servono e accumulano polvere. Tutte quelle cose che non sono in grado di trasmettere delle emozioni positive o sono oramai nel dimenticatoio. Pulizia e ordine sono anche questo, liberandosi di tutto ciò che crea caos e sporcizia.

Riordinare e pulire il soggiorno deve essere fatto da una sola persona, in solitudine. Si butta, si mette a posto e poi si pulisce nel giro di pochi minuti. Dedicarsi a questo aspetto è importante, soprattutto in una zona come il soggiorno che è da sempre quella più vissuta.

Tutti gli oggetti che restano in soggiorno devono essere valorizzati, avere un criterio e parlare raccontando una storia. Quando qualcosa non ha un particolare significato, significa che accumula solo moltissima polvere.

Il metodo Kondo suggerisce anche di ragionare per categoria in ogni stanza. Se si pensa al soggiorno, allora bisogna farlo dalla A alla Z, senza rimandare o passare in un altro ambiente. Gli step sono facili, si parte dal buttare tutto ciò che è superfluo per poi rioridinare e alla fine pulire in pochi minuti perché più nulla accumulerà polvere – sporco e disagio.