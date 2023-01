Addio ferro da stiro se pieghi i panni col metodo giapponese Kondo: zero pieghe

Sai che c’è un metodo davvero fantastico e se pieghi i panni seguendolo non dovrai mai più stirali e potrai liberarti definitivamente del ferro da stiro, ecco te lo svelo.

Che fatica stirare i panni se esistesse un metodo per evitare di stirare lo vorresti scoprire allora ecco alcuni metodi per dire addio al ferro da stiro.

Tecniche per non stirare i panni

Ci sono alcune tecniche che puoi utilizzare per stirare i panni senza l’uso di un ferro da stiro:

Utilizza un asciugacapelli: puoi utilizzare un asciugacapelli per rimuovere le pieghe dai tuoi vestiti. Imposta l’asciugacapelli sulla modalità caldo e passalo sopra la parte piegata del tessuto. Muovi l’asciugacapelli avanti e indietro per assicurarti di eliminare le pieghe. Usa una bottiglia di acqua calda: riempi una bottiglia di plastica con acqua calda e posizionala sulla piega del tessuto. Quindi, passa sopra la bottiglia con il palmo della mano per eliminare le pieghe. Utilizza il vapore del bagno: posiziona il capo d’abbigliamento sull’attaccapanni nella doccia o nella vasca da bagno e chiudi la porta. Il vapore del bagno aiuterà a rimuovere le pieghe dal tessuto. Stendi i panni su una superficie piatta: posiziona i panni su una superficie piatta, come un tavolo o un letto, e lisciali con le mani per eliminare le pieghe.

Metodo di piegatura giapponese Kondo

Il metodo di piegatura dei vestiti proposto dalla consulente giapponese di organizzazione Marie Kondo, noto come il “Metodo KonMari”, prevede di piegare i vestiti in modo da renderli facilmente visibili e accessibili nell’armadio o nei cassetti.

Secondo il metodo KonMari, ogni oggetto dovrebbe essere piegato in modo da occupare il minor spazio possibile e mantenere la sua forma originale.

Per piegare i vestiti con il metodo KonMari, dovrai:

Posizionare il capo di abbigliamento su una superficie piana con la parte anteriore rivolta verso il basso. Allargare il tessuto con le mani in modo che sia liscio e senza pieghe. Sollevare il lato sinistro del tessuto e piegarlo verso il centro, in modo che la piega si trovi al centro del capo di abbigliamento. Sollevare il lato destro del tessuto e piegarlo verso il centro, in modo che la piega si sovrapponga alla piega del lato sinistro. Sollevare l’estremità inferiore del tessuto e piegarla verso il centro, in modo che la piega si trovi al centro del capo di abbigliamento. Sollevare l’estremità superiore del tessuto e piegarla verso il centro, in modo che la piega si sovrapponga alla piega dell’estremità inferiore. Posizionare il capo di abbigliamento piegato in modo che si trovi in piedi nell’armadio o nei cassetti, in modo che sia facilmente visibile e accessibile.

Perchè è stato progettato questo metodo?

Il metodo KonMari è stato progettato per aiutare le persone a mantenere l’ordine e l’organizzazione nei loro armadi e cassetti, rendendo più facile trovare e indossare i vestiti ogni giorno.

Se segui questi passaggi, dovresti essere in grado di piegare i tuoi vestiti in modo ordinato e efficiente, utilizzando il metodo giapponese Kondo. Ed ecco ora sai perfettamente come non stirare più i tuoi panni e potrai dedicati ad altri lavori domestici.