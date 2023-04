Un vero e proprio braccio di ferro fatto tra la Lega e Fdi per ciò che riguarda la commissione di Davide Rossi.

Tra le varie ipotesi compaiono anche tre nomi femminili tra cui quello di Floridia di Movimento 5 Stelle, Montaruli di Fratelli d’Italia e Gelmini di azione.

Si entra nel pieno delle trattative

Procede a vele spiegate la trattativa tra l’opposizione e la maggioranza per ciò che concerne la presidenza delle commissioni bicamerali. Per il momento è ancora attesa la seduta della vigilanza Rai la quale si terrà martedì 4 aprile alle ore 14:00 e il cui scopo è quello di controllare sia stata raggiunta o meno l’intesa sulla presidenza a Barbara Floridia, colei che attualmente ricopre il ruolo di capogruppo del Movimento 5 stelle al senato.

In ogni caso sembra essere in vista la presenza di diverse donne al vertice di Palazzo San Macuto. Tra i nomi fatti fino ad ora troviamo quello della deputata di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli insieme a Maria Stella Gelmini, volto del terzo Polo. Alcune fonti parlamentari hanno confermato ai microfoni dell’Ansa che le trattative risultano essere unite con quelle della conferma di Giancarlo Blangiardo per quanto riguarda il posto di presidente dell’ISTAT.

È necessario il lasciapassare del parlamento anche se ancora non è stato raggiunto un accordo tra le opposizioni e le forze di maggioranza le quali non sono d’accordo con il nome fatto poiché risulta essere un personaggio molto vicino al partito della Lega. A

differenza di come si credeva nei giorni passati, non sembra essere del tutto scontato che vada nelle mani del PD la presidenza della commissione femminicidio. Pare infatti che una rivendicazione sia stata fatta anche da Forza Italia. Sembra infatti che sia molto forte l’interesse dei dem sul caso Orlandi. Inoltre non è stata ancora sbloccata la lotta tra Lega e Fratelli d’Italia per la commissione alla camera inerente alla morte di David Rossi.

Sembra prevalere più di altri il nome di Michela Vittoria Brambilla, la deputata di Forza Italia, per prendere il posto della commissione infanzia. La commissione d’inchiesta sul covid invece è reclamata da Italia viva e da Fratelli d’Italia. Ricordiamo infatti che già a giugno doveva essere assegnata la presidenza. In ogni caso sarà prima il turno di quella Antimafia la quale andrà nelle mani della deputata di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo, una delle donne che sembra essere molto affezionata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.