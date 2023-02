Come pulire il bagno in 5 minuti col metodo giapponese: profumerà tutto all’istante

È possibile pulire il bagno in soli 5 minuti? Con il metodo giapponese si otterranno superfici igienizzate, pulite e profumate.

Con il metodo giapponese è possibile realizzare tutto quanto in pochissimi minuti, soprattutto in casa. Con pochi strumenti e ingredienti è possibile ridurre il tempo di pulizia e ritrovarsi con la casa igienizzata. In questo caso, in particolare, si parla del bagno che profumerà e sarà pulitissimo in soli 5 minuti. Occorrono solo pochi ingredienti, un panno pulito per ottenere sanitari igienizzati e ambienti profumati. Come fare? Scopriamo insieme come mettere in pratica il metodo giapponese.

Bagno pulito, i fattori da considerare

È ovvio che tutti vorrebbero sempre avere il bagno, sanitari e doccia puliti e igienizzati. Non solo, il sogno è di poter avere sempre un ottimo odore che si espande per l’ambiente rimuovendo ogni traccia di germe e batterio dalle superfici.

Prevenire è sempre un ottimo consiglio, così da non ritrovarsi un giorno a non poter tornare più indietro. Prima di scoprire il metodo giapponese che consente di avere un bagno pulito in poco tempo, proviamo a vedere quelli che sono i fattori da tenere in considerazione giorno dopo giorno.

Prima di tutto, la pulizia completa del bagno andrebbe fatta una volta alla settimana così da rimuovere le particelle di sporco e polvere, contrastando l’umidità e la formazione della muffa. Se quest’ultima dovesse già essere presente è il caso di rimuoverla immediatamente, prima che le spore si espandano in più punti del bagno.

Dopo ogni uso di doccia o lavandino, asciugare sempre le superfici così da eliminare i residui di acqua (contrastando nuovamente la formazione della muffa). Areare l’ambiente ove possibile oppure adottare dei ventilatori che possano asciugare le superfici e rinnovare l’aria interna.

Quando si effettua una pulizia completa, non bisogna dimenticare gli angoli nascosti dove si annida la polvere e dove i batteri possono far festa indisturbatamente.

Metodo giapponese per la pulizia del bagno in cinque minuti

Per chi vuole avere un bagno pulito in soli cinque minuti, sarà necessario applicare il metodo giapponese che in pochi conoscono. Non solo agevola il metodo di pulizia, ma igienizza a fondo senza perdere tempo.

I prodotti da usare si trovano in commercio e sono ricchi di bicarbonato e aceto di vino bianco. Per risparmiare è possibile adottare lo stesso metodo usando solo gli ingredienti naturali, senza possibili agenti chimici all’interno della formulazione.

Creare una formulazione con un cucchiaino di bicarbonato di sodio e mezza tazza di aceto di vino bianco, diluendo il tutto con acqua tiepida. Rimuovere ogni tipo di oggetto dai sanitari e dalle superfici e poi spruzzare la sostanza.

Lasciare agire per cinque minuti e rimuoverla con un panno carta. Subito dopo passare un panno in microfibra umido e asciugare con un altro panno pulito, così da rimuovere l’acqua e l’umidità in eccesso.

In soli cinque minuti e due ingredienti naturali, il bagno è pulito e igienzzato. Se si desidera profumare delicatamente il consiglio è di avvalersi agli oli essenziali di lavanda oppure bergamotto, che diffondono un aroma rilassante per tutto il giorno.