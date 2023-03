Come programmare un telecomando universale, ecco i passaggi da seguire

By

Come programmare un telecomando universale: ecco tutti i passaggi da seguire alla lettera per gestire tutti gli apparecchi elettronici con un unico dispositivo.

Hai problemi a programmare il tuo telecomando universale? Niente panico, ecco il trucchetto che ti salverà. Segui questi passaggi per avere un solo dispositivo da utilizzare per qualsiasi televisore.

I telecomandi universali: cosa sono e perché servono

I telecomandi universali sono tra gli oggetti più utili da avere in casa. Sicuramente anche tu avrai nella tua abitazione tanti televisori, almeno uno per ogni camera.

Se poi hai acquistato dispositivi elettronici di marche differenti, puoi notare come per il loro corretto funzionamento tu abbia bisogno dello specifico telecomando, cioè di quello che sempre viene dato in dotazione al momento dell’acquisto.

Capita spesso di confondere i tanti telecomandi che abbiamo sparsi per la casa o ancor più spesso capita che essi finiscano per rompersi. Ecco dunque che viene in nostro soccorso il telecomando universale.

Questo aggeggio straordinario è stato realizzato con un obiettivo preciso: accendere, spegnere e consentire il cambio canale per ogni dispositivo, a prescindere da marca e modello.

Geniale, vero? La cosa però più importante e utile da fare, è programmare un telecomando universale. Se non hai idea di come procedere, continua a leggere questo articolo. Se seguirai i seguenti passaggi, impiegherai davvero pochissimo a programmarlo.

Come programmare un telecomando universale in poche e semplici mosse

Se anche tu hai deciso di sbarazzarti dei mille telecomandi che hai in casa, ciascuno corrispondente a un televisore diverso, optando invece per un telecomando universale, ti diciamo allora che non potevi prendere una decisione più saggia.

Sappiamo quanto sia scomodo recuperare il telecomando corrispondente a ogni dispositivo elettronico. E sappiamo invece quanto sia estremamente comodo avere un solo e unico telecomando che funzioni per tutte le televisioni, indifferentemente da modello e marca.

Anche tu hai acquistato un telecomando universale ma non hai idea di come programmarlo? Ecco la soluzione super semplice che fa al caso tuo. Con solo pochi passaggi, potrai iniziare a utilizzare un solo dispositivo per ogni televisore.

Pronto? Segui alla lettera il procedimento che ti stiamo per indicare. La prima cosa che devi fare è trovare sul tuo telecomando universale il pulsante “Set” e poi quello “TV”. Attenzione a premere contemporaneamente questi due pulsanti insieme per almeno 10 secondi.

Dopodiché, prova immediatamente ad accendere con il telecomando universale un televisore qualsiasi o a cambiare canale. Se vedi che non succede nulla, non preoccuparti. C’è un’altra combinazione di tasti che allora devi provare: premi sempre contemporaneamente, il pulsante “Power” e “TV” o “Power” e “Set”.

Come accorgersi se la programmazione è andata a buon fine

Se neanche così accade nulla, prova allora a digitare separatamente il pulsante “Set” o quello con la scritta “Power“. Come ti accorgi se la combinazione che hai digitato è quella giusta? La risposta è semplice: una luce presente sul tuo telecomando inizierà a lampeggiare.

A questo punto, non dovrai fare altro che iniziare a inserire tutti i codici relativi ai differenti apparecchi che vuoi collegare a questo unico telecomando. Ricordati infine di “salvare” il tutto premendo – dopo ogni codice inserito – il pulsante “Set” o “Power”.

Se dopo aver fatto questa operazione noti che il tuo dispositivo si spegne, allora significa che la programmazione è andata a buon fine. Visto come è semplice programmare un telecomando universale?

Questo semplice acquisto, tra l’altro anche molto economico, ti consente di gestire al meglio i tuoi tanti e diversi apparecchi elettronici. Attenzione però. Non è detto che il telecomando universale supporti necessariamente tutti i modelli di televisione.

Alcuni richiedono il collegamento con dispositivi solo moderni o di ultima generazione.

In generale però, i telecomandi universali supportano i codici identificativi di quasi tutte le marche di televisori.

Essi tra l’altro, si rivelano utili non solo per una gestione unica di più apparecchi ma anche nel caso di rottura del telecomando originale la cui sostituzione può arrivare a costare anche un bel po’ di soldi.