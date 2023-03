Bonus da 1 milione agli agenti immobiliari. A Los Angeles sono impazienti di vendere le dimore superlusso entro domani. Ecco perché

La scadenza è fissata per la mezzanotte del 31 marzo. Dopodiché entrerà in vigore la nuova legge che introduce la tassa sulla vendita di immobili superlusso a Los Angeles.

Nella città americana c’è un alto tasso di persone senza dimora. La tassa li aiuterà, andando a costituire un fondo pubblico per consentire loro di non vivere più all’aperto o per strada.

La tassa della discordia

Sono giornate frenetiche quelle che stanno vivendo gli agenti immobiliari di Los Angeles. La città americana degli angeli, nota per Hollywood e per tutte le celebrità che la popolano, da domani vivrà uno scossone nel mercato delle dimore extralusso. E il motivo non poteva essere migliore di così.

Dal primo aprile, e non è uno scherzo, entrerà in vigore una tassa sul patrimonio dei super ricchi. La nuova legge impone infatti una tassa aggiuntiva su tutte le vendite di immobili che superano i 5 milioni di dollari.

La corsa alle vendite

Gli operatori del settore, allora, sono corsi ai ripari cercando di concludere gli affari prima della scadenza. Alcune realtà hanno addirittura previsto un bonus di un milione di dollari agli agenti che riusciranno a vendere prima di domani abitazioni nell’esclusivo quartiere di Bel Air. In particolare, la dimora in questione è sul mercato per 28 milioni di dollari, mentre un’altra, sempre nella stessa zona, è all’asta con un prezzo base di 39 milioni di dollari e offre ai futuri acquirenti un credito di due milioni se l’affare si conclude entro oggi.

Qualsiasi ipotesi va bene, dunque, pur di incentivare all’acquisto. Addirittura in un’altra dimora di Beverly Hills, in vendita per 16.5 milioni, se l’operazione si conclude nei tempi viene offerta in omaggio una macchina di lusso a scelta tra Aston Martin, McLaren o Bentley. Ovviamente i bolidi sono nuovi di zecca.

Il fondo pubblico per aiutare i senza dimora

La tassa di certo non farà piacere ai proprietari degli immobili intenzionati a cedere castelli e palazzi. Eppure è stata approvata per una buona causa. Servirà a accumulare fondi pubblici – introito stimato tra 670 milioni e 1 miliardo di dollari, dai precedenti 200 milioni annui che erano prima – per aiutare i tanti senza dimora, in una città dove il fenomeno è particolarmente accentuato a causa dei costi estremamente alti delle abitazioni. Basti pensare che il costo medio di vendita di una casa in questa città è di circa un milione di dollari. La legge prevede che per vendite tra 5 e 10 milioni si debba versare il 4% mentre oltre questa soglia la tassa è del 5.5%.

Oltre 28mila persone non hanno una casa a Los Angeles e sono costretti a vivere per strada. Il provvedimento è stato approvato a novembre. Eppure gli operatori del mercato immobiliare e gli agenti stanno dando battaglia nelle aule di tribunale contro la nuova legge, perché sostengono che sia in violazione della costituzione dello stato della California.

L’incertezza, intanto, ha causato una parziale alterazione dei prezzi di mercato. Per evitare l’applicazione della nuova percentuale, alcune case sono state messe in vendita per un valore di poco al di sotto della soglia dei 5 milioni. Inoltre in alcuni casi gli eventuali costi aggiuntivi sono stati fatti pagare agli acquirenti piuttosto che ai venditori.