Il click day cambia giorno, fissato per domenica 1 ottobre. Torna il bonus trasporti da 60 euro: come fare per ottenerlo.

L’incentivo da 60 euro potrà essere ottenuto online, grazie all’agevolazione pensavate per facilitare gli abbonamenti dei servizi pubblici. Gli utenti dovranno attendere fino a domenica 1 ottobre per il click day, a partire dalle 8:00 sarà possibile prenotare il Bonus fino ad eventuale esaurimento. Una corsa al bonus già vista nel mese di settembre; in quel caso il servizio si esaurì in poco più di un’ora.

Bonus trasporti: domenica 1 ottobre il click day

Gli italiani che utilizzano i mezzi pubblici in Italia sono 27 milioni, un pubblico vasto per il Bonus trasporti dunque, che mette in palio per così dire la cifra pari a 60 euro da sfruttare per autobus, metro, treno, tram e filobus. L’agevolazione tiene conto delle necessita degli acquisti degli abbonamenti, con un fondo ricavato dalle “non spese” delle precedenti tornate. Stavolta gli utenti però si troveranno davanti a un click day, il prossimo 1 ottobre (domenica, durante un festivo) da non farsi scappare.

Alle 8 del mattino ci si potrà dunque collegare online per richiedere l’agevolazione, che nel mese di settembre si era esaurita in un’ora. Si sono esaurite le coperture di agosto del 2023, ma le successive – quella già citata di settembre e questa di ottobre – fanno riferimento a fondi non assegnati. Le somme non sono ingenti ma l’importo da parte del ministero verrà rivelato solamente dopo la mezzanotte di domenica. La terza riapertura, come spiegano da Via Veneto, è infatti una procedura per rendere ai cittadini fino all’ultimo euro dei fondi messi a disposizione in precedenza.

Come presentare domanda per il bonus trasporti

Proprio come nel caso di una prenotazione a un evento molto ambito, la velocità sarà fondamentale così come la perseveranza. Sarà dunque importante collegarsi all’orario stabilito – anche qualche minuto in anticipo non guasterebbe, ma potrebbe non essere consentito – e prepararsi all’attesa con una connessione preferibilmente di buona qualità e velocità.

Intanto bisognerà capire se la rete di trasporti locali da cui si intende fare domanda aderirà all’iniziativa. La lista è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Non tutti però potranno presentare domanda. Il Bonus è infatti a coloro i quali nel 2022 non hanno superato i 20mila euro di reddito, anche se l’incentivo può essere richiesto a nome di un minorenne a carico. A prescindere del reddito del richiedente, il reddito deve esistere in relazione al minore beneficiario.

Si dovrà avere Spid, la Carta d’Identità elettronica, a portata di mano per effettuare l’attivazione del servizio, e conoscere il codice fiscale di chi si intende inserire come beneficiario. Come già accennato, la cifra è di 60 euro che potrà però essere richiesta sia per abbonamento annuale che mensile, di trasporto pubblico ferroviario o locale. Sono esclusi i servizi di prima classe, i servizi business, club executive, executive, salotto, premium, working area e business salottino per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Dopo l’accettazione del Bonus sul sito, si potrà procedere normalmente con l’acquisto, tramite la biglietteria online o fisica mostrando il codice che verrà consegnato una volta terminata la procedura d’acquisto.