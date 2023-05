Se hai dimenticato il PIN del cellulare non temere: così lo sblocchi in un secondo

Se è stato dimenticato il PIN del cellulare, che cosa fare? Si può sbloccare in pochissimi secondi con questo metodo.

Dimenticare il PIN del cellulare è di uso comune, soprattutto se quello impostato non corrisponde a nessun evento in memoria. Per motivi di sicurezza si tende sempre ad impostare un codice numerico particolare e difficile, per poi ritrovarsi con uno smartphone bloccato. Insomma, la prima cosa che viene in mente di fare è correre da un esperto ma prima si possono provare queste soluzioni.

PIN del cellulare Android: come si sbocca?

Il PIN del cellulare Android è stato completamente dimenticato? Per non fare danni e perdere i dati, chi non è avvezzo alla tecnologia è preferibile che si rivolga ad un tecnico. Gli stessi esperti svelano qualche piccolo trucco per poter recuperare lo sblocco dello smartphone. La sicurezza di Android è rafforzata da un nuovo aggiornamento appena uscito, per questo motivo potrebbe essere difficile attuare la sequenza di sblocco.

Per tutte le versioni di Android che non hanno superato la 4.4, si sblocca il telefono bloccando direttamente lo schermo. I passi da seguire sono stati messi a disposizione da alcuni esperti sul web, ma si ribadisce l’importanza di rivolgersi ad un professionista per una maggiore sicurezza.

Bloccando lo schermo, si avrà la possibilità di accedere sullo smartphone direttamente dal proprio account di Google. Nel momento in cui lo schermo è sbloccato, allora si potrà impostare un nuovo codice di blocco recuperando tutti i dati interni. Per le versioni successive, il discorso è differente. Infatti Android ha impostato dei livelli di sicurezza maggiori, così che in caso di furto non ci siano da parte dei malintenzionati dei tentativi di accesso.

Secondo i professionisti del settore, l’unica cosa da fare è resettare completamente il telefono. Le impostazioni predefinite vengono ripristinate come quando è stato acquistato.

Telefono iOS, come ripristinare il PIN?

Come anticipato, in caso di blocco del cellulare e dimenticanza del codice Pin è preferibile rivolgersi ad un esperto del settore.

Anche in questo caso è possibile provvedere allo sblocco, ricordando che i dispositivi iOS possiedono un livello di sicurezza avanzata e professionale. Per l’iPhone è necessario collegarsi ad un MAC oppure un PC da Windows 10 in poi. Il cellulare andrà collegato a iTunes ultima versione per poi forzare l’accesso al cellulare. iTunes individuerà il telefono e si aprirà una finestra per ripristinare.

Una volta che il processo di ripristino è stato completato, si dovrà seguire le varie istruzioni. Attenzione, questa operazione porta il cellulare alle sue impostazioni iniziali e se non è presente un backup dei dati non si potranno recuperare.

Come si legge, ci sono dei metodi per accedere direttamente al proprio smartphone ma si potrebbero perdere i dati. Meglio avere sempre il Pin a portata di mano o portare il cellulare direttamente ad un esperto.