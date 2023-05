La scorsa settimana Matthew McConaughey ha tenuto una live streaming intitolata The Art of Livin, una seduta motivazionale per tutti i suoi seguaci che hanno partecipato in tanti. Da attore Premio Oscar a santone? Ecco cosa è successo.

Il life coaching è un fenomeno che da anni si è espanso sul web e che sempre più persone continuano a seguire, per trovare la motivazione giusta alla loro vita, per superare problemi o semplicemente per scoprire cosa c’è oltre il proprio naso.

E in questo settore che ha deciso di lanciarsi, a quanto pare, anche la star del cinema Matthew McConaughey, che lunedì 24 aprile ha tenuto un webinar gratuito chiamato The Art of Livin, al quale hanno partecipato milioni di persone da tutto il mondo.

Matthew McConaughey, da star a santone: i soldi non sono mai troppi?

Dopo due anni dall’uscita del suo libro Greenlights, dove Matthew McConaughey ha espresso la sua visione sull’universo e la vita, una specie di guida al vivere meglio tutta sua, l’attore si è spinto ancora oltre.

Lo scorso lunedì è andato in live streaming con un webinar gratuito, aperto a tutti, dove invitava chiunque volesse partecipare ad approfondire con lui l’arte di vivere proprio come una comunità.

Hanno partecipato all’evento migliaia di persone da tutto il mondo, per ascoltare ciò che l’attore Premio Oscar aveva da dire, tutti convinti che avrebbe insegnato qualcosa di più a ognuno di loro per mandare avanti le proprie esistenze.

Insieme a lui diversi ospiti hanno partecipato a questa stramba live, altri motivatori professionisti, i così detti life coach, come Tony Robbins e Dean Graziosi.

Un evento in cui Matthew McConaughey ha iniziato a motivare i suoi spettatori, coinvolgendoli parlando di crescita personale, di esplorazione e sviluppo della propria persona, mettendo da parte il giudizio su noi stessi e sugli altri.

Insomma, grandi premesse, che hanno reso partecipi le persone da casa, che hanno cominciato a interagire chiedendo risposte che, guarda un po’, la star di Hollywood non ha saputo dare.

Alla fine, dopo ore e ore di discorsi pseudo motivazionali, esce fuori la marchetta: se i partecipanti avrebbero voluto saperne di più e approfondire il loro lavoro, avrebbero potuto acquistare una sorta di esperienza chiamata Roadtrip: The Highway to More, del valore di 3000 dollari.

Ovviamente, la maggior parte del pubblico presente è rimasto costernato da questo esempio di pubblicità velatamente nascosta e svelata solo alla fine, “smascherando” Matthew McConaughey che, obiettivamente, non ci ha fatto una bella figura.

Sfruttare la propria popolarità per “ingannare” le persone: è giusto?

Che il life coaching sia una pratica usata e seguita da tempo questo è un dato accertato, ma è giusto che una star del calibro di Matthew McConaughey che per tutta la vita ha fatto l’attore si improvvisi maestro di vita?

Forse, per molti, sì e anzi è proprio il suo volto entrato mille volte nelle case di tutti a dare fiducia.

Ma dall’altro lato della medaglia c’è la percezione di una persona che fatichi a ritrovare la sua strada a Hollywood e tenti di cercarne altre, come se i soldi non fossero già abbastanza.

Se McConaughey si limitasse e offrire live gratuite fruibili a tutti questo sarebbe anche apprezzabile, insomma ognuno fa della sua vita ciò che vuole.

Ma inserire marchette e tentare di vendere corsi non richiesti di certo non è stata una mossa giusta per lui, anzi. A volte il successo dà proprio alla testa e pare che questo sia uno di quegli esempi, anche se noi preferivamo il Matthew di Come farsi lasciare in 10 giorni o di Interstellar. Peccato!