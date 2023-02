Come guardare gli stati WhatsApp dei nostri amici senza essere visti. Ecco i metodi che possono essere presi in considerazione.

WhatsApp è un’app di messaggistica estremamente popolare con oltre 1,5 miliardi di utenti attivi. È utilizzata da persone in tutto il mondo per rimanere in contatto con amici e familiari ma anche per comunicazioni aziendali. Una delle caratteristiche di WhatsApp è la possibilità di condividere lo stato con i propri contatti. Come non lasciare traccia, qualora lo si voglia sbirciare?

WhatsApp, guardare lo stato di WhatsApp senza essere visti

Molte persone non sanno che è possibile vedere lo stato di WhatsApp di qualcuno senza far sapere agli altri di averlo fatto.

Metodo 1: disabilitare la funzione di conferma di lettura;

Metodo 2: visualizza lo stato delle persone offline;

Metodo 3: con le app di visualizzazione dello stato di WhatsApp;

Metodo 4: tramite la cartella degli stati su WhatsApp;

Metodo 5: utilizzo di WhatsApp Web per visualizzare gli stati;

Una delle principali preoccupazioni che le persone hanno sull’app è la privacy dei loro aggiornamenti di stato. Per impostazione predefinita, lo stato è visibile a tutti i nostri contatti. Ciò significa che chiunque abbia il nostro numero di telefono nell’elenco dei contatti può vedere cosa stiamo facendo, anche se non è nell’elenco dei contatti dell’app.

Impostazioni della privacy sullo stato

Se siete preoccupati per la vostra privacy, potete modificare le impostazioni sulla privacy dello stato pubblicato sull’app. Per fare ciò, andate nella sezione Privacy nel menu Impostazioni. Qui si può scegliere di rendere lo stato disponibile solo ai nostri contatti o renderlo del tutto privato.

Disabilitare la funzione di conferma di lettura (spunte blu)

In questo caso, dobbiamo disabilitare la funzione di conferma di lettura. Così, la persona con la quale stiamo messaggiando non sarà in grado di vedere quando abbiamo letto il suo messaggio. Per farlo, aprite l’app e andate su Impostazioni > Account > Privacy. Potete disattivare l’opzione Conferme di lettura. Questo metodo funziona sia per dispositivi Android che iOS.

Tuttavia, questo metodo presenta un paio di inconvenienti, visto che nemmeno noi avremo la conferma di lettura dei messaggi che abbiamo inviato ai nostri contatti.

In secondo luogo, questo metodo funziona solo se la persona a cui stai inviando messaggi ha attivato le conferme di lettura. Se le ha disattivate, sarete comunque in grado di vedere quando hanno letto i vostri messaggi, ma non potranno vedere quando avete letto i loro.

Visualizzare lo stato delle persone offline

Un altro modo per visualizzare lo stato di qualcuno a sua insaputa è farlo quando siamo offline. Bisogna avere il numero di telefono della persona nell’elenco dei contatti. Quando aggiorniamo il loro stato online, spegniamo rapidamente la connessione Internet prima di aprire WhatsApp. Memorizzeremo, così, nella cache il loro stato aggiornato sul tuo telefono e potremo visualizzarlo a loro insaputa.

Inoltre, si può scegliere di impostare il telefono in modalità aereo o disattivare la connessione Wi-Fi e la connessione dati mobile. Questo metodo funziona sia per dispositivi Android che iOS. Tuttavia, tale metodo funziona solo se la persona della quale vuoi visualizzare lo stato, ha attivato lo stato dell’ultimo accesso.

Con le app di visualizzazione dello stato di WhatsApp

Utilizzando un’app di terze parti, possiamo sapere se qualcuno è online senza che lo sappia. Sono disponibili diverse app che ci consentono di farlo, come AirDroid Parental Control.

È un’app che permette di visualizzare e gestire l’app sul telefono di nostro figlio da remoto. Puoi persino eseguire il mirroring del loro schermo per vedere se sono online. Ha anche molte altre funzionalità, come vedere con chi stano parlando i figli, leggere i suoi messaggi e visualizzare la cronologia delle chiamate.

Tramite la cartella degli stati su WhatsApp

La cartella degli stati è la destinazione dove sono archiviati tutti gli stati condivisi sull’applicazione. Il trucco funge solo per gli utenti Android. Apri qualsiasi file manager e vai alla cartella Memoria interna/WhatsApp/Media/.Statuses o Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media > Statuses.

La cartella Statuses memorizza solo gli stati per 24 ore prima che vengano eliminati. Se desideri visualizzare lo stato di qualcuno, devi farlo entro 24 ore dalla sua condivisione. Trascorso questo tempo, lo stato non sarà più visibile nella cartella.

Questo metodo funziona solo se la persona della quale si stta tentando di visualizzare ha il proprio account collegato al proprio telefono. In caso contrario, non saremo in grado di vedere i loro stati nella cartella.

Utilizzo di WhatsApp Web per visualizzare gli stati

L’ultimo modo per visualizzare lo stato di WhatsApp di qualcuno a sua insaputa è utilizzare WhatsApp Web. Questa funzione ti consente di utilizzare l’applicazione dal computer. Per fare ciò, bisogna aprire la pagina Web di WhatsApp e scansionare il codice QR con il telefono. Dopo averlo fatto, i loro stati saranno visibili sullo schermo del computer.

Tuttavia, bisogna considerare il fatto che la persona in questione deve avere il proprio account WhatsApp collegato al proprio telefono. In secondo luogo, potrà vedere che sei online e l’ultima volta che sei stato attivo.