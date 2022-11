Lampadine a basso consumo, queste abbassano la bolletta: quali acquistare

Quali sono le lampadine a basso consumo da usare? Queste sono quelle che possono aiutare ad abbassare il costo della bolletta.

In un mondo dove il risparmio è obbligatorio e la natura viene al primo posto su tutto, quasi nessuno pensa al danno che le lampadine possono fare. In effetti, oggi ci sono dei prodotti innovativi che permettono di risparmiare sulla bolletta e di avere un minor impatto ambientale. Per questo motivo è indicato usare solamente lampadine che possano portare la bolletta a zero con un bassissimo consumo: ma quali sono? Scopriamolo insieme.

Qual è il consumo delle lampadine

Quante volte ci si poniamo la domanda di quali siano gli elementi di una casa che consumano maggiormente di altri? In questo ragionamento, spesso e volentieri, non si tiene conto delle lampadine e del lavoro che fanno sui vari consumi che ci possono essere.

Lasciando un attimo da parte frigorifero, lavatrice, lavastoviglie e tutti gli elettrodomestici che si usano maggiormente è bene capire quanto le lampadine possano impattare sulla bolletta di fine di mese. In commercio ci sono tantissime tipologie di lampadine differenti e mentre una volta erano tutte quante ad altissimo consumo, oggi si possono scegliere anche quelle meno costose in bolletta.

Prima di scoprire quali siano le tipologie da prediligere, vediamo insieme come si calcola il consumo di una lampadina in kW. Ragionando in maniera generica, la prima cosa che bisogna fare è seguire dei passaggi specifici:

Cercare sulla confezione i consumi delle lampadine in watt

Dividere il numero per 1000 così da poter ottenere il consumo in kW.

Ovviamente, il consumo di riferimento non è da intendersi come quelli che vengono assorbiti dalla lampadina. I valori sono importanti per consentire un confronto specifico e poter effettuare l’acquisto consapevole.

Quali sono le lampadine che fanno risparmiare?

Il fatto è semplice, infatti avere delle lampadine che alleggeriscono al bolletta sarebbe un buon passo avanti. In realtà esistono ed è necessario che il consumatore sia capace ad intercettarle: come abbiamo già detto sopra, risparmiare è sicuramente un must in questo periodo. Luce e gas hanno dei costi maggiorati e tutte le nostre azioni fanno lievitare la bolletta di fine mese.

Un buon aiuto viene dato dalle lampadine che non consumano molto, così da vedere una bolletta di fine mese leggermente meno alta. Al contrario, le vecchie lampadine non aiutano e impattano sul budget oltre che essere dannose per l’ambiente. Sono ancora tantissimi i consumatori che usano le lampadine di vecchia generazione, senza sostituirle o accorgersi di quanto possano essere dannose.

Le lampadine da scegliere sono quelle a Led e nonostante possano costare di più all’acquisto, in realtà si parla di investimento che si ammortizza praticamente subito. Tutto questo è consentito dal fatto che durano 50.000 ore durando per tantissimo tempo prima di doverla cambiare.

A questo si aggiunge il fatto che queste luci Led siano efficienti rispetto alle antiche tradizionali, illuminando al meglio tutta la stanza. Gli esperti ricordano che il Led si smaltisce facilmente e inquina comunque in forma ridotta.