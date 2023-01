Come disfarsi del grasso sul fondo delle pentole: il metodo della patata

Ecco il metodo della patata usato dagli chef per rimuovere le macchie di grasso sul fondo delle pentole o delle padelle.

Con le festività gli italiani hanno dato libero sfogo alle proprie fantasie culinarie. Natale, Capodanno e l’Epifania sono state valide occasioni per cucinare e preparare ottime pietanze della tradizione natalizia. Purtroppo, ai bei momenti di convivialità fa sempre seguito la necessità di ordinare e lavare tutte le pentole e le stoviglie utilizzate.

Per non parlare poi delle incrostazioni, delle bruciature e dei depositi di grasso che si accumulano sul fondo della pentola o del tegame utilizzato per preparare la pietanza. Come disfarsi del deposito di grasso sul fondo delle pentole? Ecco l’ottimo metodo della patata usato dagli chef. Come funziona? Quali sono i risultati? Scopriamolo.

Grasso sul fondo delle pentole: la lavastoviglie è davvero efficace?

Per sbarazzarci delle stoviglie e delle pentole sporche si ricorre all’utilizzo della lavastoviglie, uno degli elettrodomestici più utilizzati e più funzionali è la lavastoviglie. Ma siamo proprio sicuri che la lavastoviglie sia davvero la soluzione migliore per eliminare le incrostazioni e i depositi di grasso? Per eliminare le bruciature e il grasso depositato sul fondo dei tegami e delle pentole, è necessario strofinare fino a quando viene rimosso tutto lo sporco accumulato.

Con la cottura dell’olio è facile che si formi il deposito sul fondo della pentola. Una volta che la pentola si raffredda il grasso accumulato sul fondo tende a solidificarsi. In questa fase, il lavaggio della pentola potrebbe risultare ancora più complicato. La lavastoviglie non è la soluzione migliore per eliminare i residui di cibo e di grasso dal fondo delle pentole.

Come eliminare il deposito di grasso sul fondo delle pentole: ecco un valido rimedio degli chef

Per eliminare il deposito di grasso che si accumula sul fondo delle pentole e dei tegami è bene ricorrere ad un metodo naturale, green ed ecologico. Stiamo parlando del metodo della patata usato dagli chef. In particolare, si ricorre all’utilizzo dell’amido della patata, che unito al sale grosso, permetterà di ottenere una sorta di scrub utile per rimuovere il deposito di grasso che si accumula sul fondo della pentola e della padella.

È necessario eseguire questa operazione di rimozione dell’olio cotto dal tegame per questioni di pulizia e di igiene in cucina. Vediamo come procedono gli chef per rimuovere il grasso depositato sulle pentole utilizzate per la preparazione delle pietanze. Grazie all’amido presente nel tubero, la patata aiuta a smacchiare ed a sbiancare il fondo della pentola. Mescolando l’amido della patata con il sale grosso è possibile creare uno scrub naturale ed ecologico, che aiuta ad eliminare tutte le incrostazioni e i depositi di grasso.

Basta applicare lo scrub naturale e sfregare con l’ausilio di una spazzola o di una spugnetta per levare tutte le macchie fastidiose dalle pentole. Dopo aver eseguito questa semplice operazione è possibile procedere al lavaggio della pentola in lavastoviglie o a mano. Il risultato sarà davvero sorprendente.