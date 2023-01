“Mi ha alzato le mani…”, rissa in famiglia reale inglese: salta fuori tutta la verità

A Buckingham Palace le tensioni non finiscono. Non tutti sanno che all’interno della famiglia reale, due membri sono arrivati addirittura alle mani. Dopo anni è saltata fuori finalmente la verità: scopriamo cosa è accaduto.

Le tensioni, gli allontanamenti, i rancori e gli scandali ormai fanno parte della famiglia reale inglese. Ora che il principe Harry ha raccontato dei dettagli sconvolgenti sulla Royal Family, gli occhi sono tutti su di loro.

Re Carlo sarà furioso, infatti, se prima c’era una minima possibilità di fare pace, ora sembra che tra Harry e la sua famiglia ci sia un distacco netto. Nell’autobiografia del duca di Sussex, sono saltati fuori tantissimi dettagli sconvolgenti: scopriamo cosa è accaduto.

I retroscena dietro l’autobiografia di Harry

La violenta lite tra Harry e William

Tutto sarebbe iniziato nel 2019 a Londra. Come ben sapete, non tutti i membri della famiglia reale hanno accettato l’attrice Meghan Markle, in particolare, William. Al fratello di Harry non è mai andata a genio, proprio per questo, durante una normale discussione, lui la descrisse “difficile” e “maleducata”.

A quel punto, il duca di Sussex decise di rispondergli a tono e dopo pochi istanti i due fratelli sono arrivati alle mani. La lite si è fatta sempre più violenta, addirittura, William gli avrebbe strappato la catenina di valore che aveva al collo per poi gettarla a terra. Un episodio che nessuno avrebbe dovuto sapere, infatti, il principe del Galles pregò suo fratello di non raccontare mai a nessuno dell’accaduto, nemmeno a Meghan Markle.

Così fu, ma quando l’attrice si accorse che suo marito aveva addosso dei graffi molto evidenti, scoprì ogni cosa.

Nonostante questa lite abbia scatenato diverse polemiche e abbia attirato l’attenzione di tutto il mondo, a Buckingham Palace non è stata fatta nessuna dichiarazione. Le accuse che dovrebbero essere presenti nell’autobiografia di Harry non sono state ancora smentite e nemmeno confermate.

Probabilmente, per vederci chiaro, la Royal Family sta aspettando l’uscita ufficiale di Spare. Purtroppo, la situazione si fa sempre più complicata, infatti, la speranza di rivedere William e Harry uniti e affiatati come una volta sembra svanita. Re Carlo non sarà affatto contento di tutto questo.