Un caldo infernale sta per invadere queste regioni italiane: 36 gradi in arrivo

Il caldo bollente sbarca nel nostro Paese. Temperature record in tutta Italia ma soprattutto in queste regioni: qui si toccheranno anche i 36 gradi. Altro che estate fresca, arriva il calore rovente.

L’estate si è fatta attendere ma ora che è arrivata non ha intenzione di abbandonarci. Le previsioni meteo preoccupano gli esperti del tempo: farà così caldo che sarà impossibile evitare l’allarme siccità.

Tra pochi giorni si toccheranno temperature record, di quelle intollerabili che non si registravano da almeno 10 anni. Tutto lo Stivale si ritroverà “incapsulato” in una bolla di aria rovente e afosa che non ci lascerà per le prossime 3 settimane almeno.

I temporali annunciati nelle scorse ore, bagneranno l’Italia a breve ma, secondo i meteorologi, non tutto lo Stivale subirà questa instabilità climatica. Saranno soprattutto le regioni settentrionali e centrali suscettibili di rovesci sparsi e piogge lampo che dureranno però solo pochi giorni. Poi anche in queste zone tornerà il caldo bollente.

L’Italia si prepara ad accogliere nuovamente l’anticiclone africano. Scipione, questo il suo nome, è già pronto a fare danni: si toccheranno i 36 gradi in queste regioni.

L’instabilità climatica di qualche settimana fa si manifesterà ancora una volta in Italia, soprattutto a partire da questo fine settimana. L’anticiclone delle Azzorre porterà pioggia e temporali sparsi su alcuni versanti italiani, in particolare su quelli collocati al Nord e al Centro dello Stivale.

Buone notizie per il Sud e le Isole dove il sole splenderà anche questo weekend consentendo a tanti italiani di concedersi qualche ora di relax al mare: in Campania, Puglia e Sardegna si toccheranno i 30 gradi.

A partire dalla prossima settimana, l’anticiclone delle Azzorre saluterà la nostra penisola per lasciare posto al temutissimo Scipione, l’anticiclone africano che promette di fare danni: sarà lui il responsabile di un’estate bollente e con temperature altissime non solo nel nostro Stivale ma in tutta Europa.

Da lunedì in tutte le regioni italiane si registrerà un incremento delle temperature che supereranno i 32 gradi quasi ovunque. Alcune regioni italiane però, più di altre, dovranno fare i conti con un caldo rovente e difficilmente tollerabile: qui si sfioreranno i 36 gradi. Dove di preciso?

L’anticiclone africano Scipione interesserà soprattutto le zone collocate a Nord-Ovest della penisola e ancora, le regioni di Lazio e Toscana: proprio in queste zone le temperature potrebbero superare anche i 36 gradi.

Invece, in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna le temperature si assesteranno intorno ai 34 gradi. Al Sud e sulle Isole soffieranno venti provenienti da settentrione capaci a mitigare, seppur lievemente, il calore torrido. Insomma accettiamo l’idea che un caldo infernale sta per invadere queste regioni.

L’anticiclone Scipione, secondo i meteorologi, non ci terrà però compagnia a lungo. Delle correnti di aria fredda provenienti dai versanti settentrionali porteranno un po’ di frescura su tutta l’Italia a partire dalla seconda settimana di luglio.

Un vortice ciclonico proveniente dal Nord Atlantico porterà un’intensa perturbazione che interesserà soprattutto le zone della Toscana e quelle collocate a Nord-Ovest della penisola.