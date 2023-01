Come affilare le lame del frullatore, il segreto degli chef: tornano nuove

Un frullatore senza lame sufficientemente affilate può rivelarsi inservibile. Per fortuna si possono affilare velocemente. Vediamo come.

Il trucco casalingo per affilare le lame del frullatore è stato svelato direttamente dagli chef.

Caratterstiche delle lame del frullatore

Il frullatore è uno dei piccoli elettrodomestici più utilizzati in casa. Soprattutto se si hanno dei bambini piccoli, il frullatore serve a sminuzzare, ad esempio, le verdure, per creare passati genuini. Oltre che a sminuzzare, un frullatore può anche montare e svolgere, a seconda del modello, numerose altre funzioni.

La maggior parte di esse si basa sull’uso delle lame interne che, con il passare del tempo, possono usurarsi diventando di fatto inservibili. Oltre che all’usura, anche un uso scorretto potrebbe far perdere alle lame la loro originaria funzionalità. Il problema, però, potrebbe essere risolto direttamente nella propria cucina. Il segreto per affilare le lame del frullatore ci viene svelato direttamente dagli chef. Non ti resta che continuare a leggere per scoprire di cosa si tratta.

Come affilare le lame a casa propria

Il trucco consiste nell’utilizzare un alimento presente in tutte le nostre cucine. Si tratta dei gusci delle uova che possono servire per affilare le lame del proprio frullatore. Questo trucco dovrebbe essere messo in pratica almeno una volta l’anno.

Dunque, quando hai avuto a che fare con una preparazione che ha richiesto l’uso di svariate quantità di uova, non gettare via i suoi gusci. Piuttosto, utilizzali come segue. Ti serviranno circa 8 gusci di uova. Passali sotto l’acqua corrente e appoggiali su un panno.

A questo punto, servendoti del dorso di un cucchiaio, schiacciali in pezzi grossolani. Successivamente, mettili in un recipiente che andrai a conservare per trenta minuti nel congelatore. Questo passaggio servirà ai gusci per indurirsi sufficientemente. Poi, potrai porli nel frullatore completo di lame. Dovrai attaccarlo alla corrente e metterlo in funzione per meno di un minuto, alla potenza minima. Il tempo della messa in funzione può variare da elettrodomestico ad elettrodomestico.

Il passaggio successivo prevede l’aggiunta di acqua. Poi, fai partire di nuovo il frullatore. Otterrai una consistenza pastosa che luciderà a dovere le tue lame. Infine, procedi a lavare accuratamente il tuo piccolo elettrodomestico in modo da rimuovere tutti i residui. Il tuo frullatore sarà di nuovo pronto all’uso, nel modo più efficace possibile.

Se le lame del tuo frullatore dovessero essere sostituite, potrai accorgertene ad occhio nudo, oltre al fatto che l’elettrodomestico potrebbe non funzionare correttamente. Infatti, i denti delle lame devono essere privi di ammaccature o graffi. Se dovessero esserci allora potrebbe essere necessario buttarle via.

Ad operazione completata, i gusci di uovo devono essere rimossi e, invece di gettarli nella spazzatura, potrebbero fungere da repellente, nel tuo giardino, contro le lumache.