Re Carlo III, furiosa lite con Camilla Parker in casa reale: l’ha fatta grossa

Ecco cos’è successo tra il Re Carlo e la moglie Camilla a palazzo. La donna questa volta l’ha fatta davvero grossissima.

Uno scontro inaspettato è avvenuto proprio di recente a palazzo reale e ha visto protagoniste due figure di fondamentale importanza. Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto sulla lite che è scoppiata tra il Re Carlo e Camilla, ripresa dai tabloid.

Le uscite pubbliche di Re Carlo e Camilla

Da quando la Regina Elisabetta se n’è andata, il testimone è passato al primogenito figlio Carlo, che adesso è diventato Re dopo oltre 70 anni di regno della madre.

Tutti gli occhi sono attualmente puntati su di lui e sulla moglie Camilla, una delle figure più controverse di Buckingham Palace. Sappiamo tutti che la relazione tra i due è stata turbolenta e si è sviluppata sin dall’inizio in silenzio, spesso alle spalle di altre personalità come la Principessa Diana.

Dal 2005, però, la loro relazione è diventata pubblica e si è coronata con le nozze. Da quel momento, la coppia è apparsa spesso in pubblico e continua a farlo in svariate occasioni.

L’ultima è stata la visita della coppia a Wrexham, in Galles. Carlo e Camilla hanno incontrato vari attori del panorama hollywoodiano come Ryan Reynolds e Rob McElhenney, assieme a diversi giocatori e i dipendenti del Wrexham AFC.

L’incontro, che doveva essere davvero tranquillo, si è rivelato una vera e propria occasione per far emergere scenari imbarazzanti, con protagonista proprio la coppia reale. Ecco che di seguito vi sveliamo cos’è accaduto quel giorno come hanno riportato i maggiori media inglesi.

Carlo sgrida Camilla, una situazione davvero imbarazzante

L’uscita pubblica della famiglia reale si è conclusa con l’arrivo presso la Chiesa di St Giles. In quel luogo, Carlo e Camilla si sono intrattenuti per salutare tutte le persone presenti.

Lo scambio di cordialità è una formalità per la casa reale, che sa sempre come comportarsi in queste situazioni. Se Carlo è andato avanti spedito, però, Camilla si è intrattenuta un po’ troppo rimanendo indietro.

E’ stato allora che si è verificato qualcosa di davvero imbarazzante, che è stato ripreso dai giornalisti presenti e che è stato avvertito anche dai sudditi reali.

Carlo, infatti, avrebbe immediatamente notato che la moglie fosse rimasta indietro e non ha perso tempo per manifestare il suo disappunto. Il re ha affermato che avrebbe voluto avere vicino a sé la moglie e che avrebbe voluto seguire con la passeggiata con Camilla.

Carlo ha poi aggiunto che più volte avrebbe cercato di aspettarla, ma che Camilla stesse continuando a mantenersi arretrata rispetto a lui.

Un disappunto simile non è passato inosservato ai presenti, che non hanno potuto fare a meno di notare come anche Carlo e Camilla siano due persone comuni, che litigano come tutte le coppie.

Questa volta Camilla l’ha davvero fatta grossa e ha fatto innervosire il marito. Probabilmente la donna non è riuscita a tenere il passo del Re perché non sa ancora come congedarsi dalle folle che spesso invadono i reali.