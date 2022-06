Colpo di scena, dopo Harry e Meghan anche loro lasciano Buckingham Palace: sudditi distrutti

I riflettori sono sempre puntati su Buckingham Palace, anche se il Giubileo di Platino si è concluso da un pezzo. Vediamo chi ha lasciato il palazzo questa volta.

Harry e Meghan hanno scelto di abbandonare Buckingham Palace alla volta prima del Canada e poi della California. Dopo di loro, però, un’altra coppia ha scelto di lasciare il palazzo.

Tempo di traslochi a Buckingham Palace

Sembra che i riflettori su Buckingham Palace non si spengano mai. Sì, perché, i suoi abitanti non smettono di far parlare di se. Del resto, sudditi e non sudditi sono molto affezionati ai componenti della Royal Family e, ogni loro spostamento, desta curiosità e/o apprensioni.

Dopo il Giubileo di Platino, che ha visto tutto il regno in festa, sembrerebbe che un’altra coppia abbia scelto di lasciare Buckingham Palace.

Una decisione dettata dalla necessità di stare più vicini alla Regina Elisabetta. Anche lei, infatti, non risiede più a palazzo.

Anche Harry e Meghan avevano lasciato Buckingham Palace e, la loro decisione, gli è costata titoli e privilegi. Tanto che la Regina non li ha voluti sul balcone in occasione dei saluti per la sua festa.

Basti pensare che l’unica conversazione tra Harry ed il fratello William, durante tutto il periodo della sua permanenza a Londra, è durata soltanto 15 minuti.

Chi lascia il palazzo?

Dei rumors vogliono che ci sia aria di crisi tra William e Kate. Lui sarebbe diventato intrattabile e lei sempre più magra. Probabilmente la decisione di lasciare Buckingham Palace è stata dettata anche da queste nuove dinamiche familiari. La coppia, infatti, ha espresso la necessità di stare più tranquilla.

I due, insieme ai loro tre figli, infatti, si trasferiranno nell’Adelaide Cottage a Windsor. Un modo per stare non solo più tranquilli, in una residenza più modesta, ma anche per stare più vicini alla Regina: soltanto 10 minuti di cammino.

Proprio la Regina ha bisogno degli affetti delle persone a lei più care, come i bisnipoti. La zona, inoltre, è servita dalle migliori scuole per i bambini che inizieranno a frequentare a settembre.

Una residenza piuttosto modesta poiché consta di sole quattro camere da letto. Nel cottage, inoltre, la coppia non avrà i domestici a servizio h.24. Un trasferimento che servirà anche a rivoluzionare l’immagine della famiglia reale e renderla più normale agli occhi dei sudditi.