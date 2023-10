Cadavere di una donna trovato in un condominio a Rimini

Il corpo senza vita è stato trovato questa mattina, intorno alle 8:30, vicino agli ascensori di uno stabile in via del Ciclamino a Rimini.

Sul posto la Polizia di Stato, che sta conducendo le indagini. L’ipotesi è che si tratti di un omicidio.

Il corpo senza vita di una donna è stato scoperto questa mattina vicino agli ascensori al piano interrato di un palazzo in via del Ciclamino a Rimini. Sul posto la Polizia di Stato, la Squadra Mobile e gli uomini della scientifica. L’ipotesi più plausibile è che possa trattarsi di un omicidio. La vittima ha 79 anni. Viveva da sola dopo che il marito si era trasferito in Germania.

