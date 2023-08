Colpaccio Grande Fratello 8: famoso attore nel cast?

Il reality di Canale 5 mette a segno un “colpaccio”? Si mormora che nel cast del Grande Fratello possa esserci il famosissimo attore comico.

Sono giorni che si rincorrono le voci sul nuovo cast del Grande Fratello, che prenderà il via il prossimo 11 settembre. Ultima in ordine di tempo, quella che vorrebbe uno dei volti storici della commedia all’italiana dentro la “Casa” di Cinecittà. Un attore che ha fatto la storia, a modo suo, della cinematografia del Paese. Si tratta di un nome certamente importante e che potrebbe attrarre numerosi spettatori nostalgici. Sì, perché il cast, sulla carta, del reality, è composto da personaggi sicuramente di spicco, ma over 70, quindi noti agli “anta” e non certo alle nuove generazioni.

Grande Fratello: nel cast il famosissimo attore comico?

Alvaro Vitali potrebbe essere uno dei nuovi volti della prossima edizione del Grande Fratello. La notizia, se confermata, sarebbe clamorosa: si tratterebbe di un artista che ha fatto la storia della cinematografia italiana degli anni Settanta, il quale sicuramente si rivelerebbe un vero “colpaccio” per il programma di Canale 5.

Un’edizione, quella 2023, che è partita con non pochi problemi, visto che Pier Silvio Berlusconi ha messo il veto in più di un’occasione, stando ai rumor, sul cast del Gf, intenzionato come non mai a togliere dal palinsesto ogni traccia di trash..

Non è un caso, ad esempio, che abbia di fatto “silurato” Barbara D’Urso, dandole il benservito dopo 15 anni di onorata e strenua carriera a Pomeriggio 5, preferendole la più sobria e compassata Myrta Merlino, arrivata direttamente da La7, e abbia oltretutto arruolato Bianca Berlinguer per la serata di Rete 4.

Non solo, ma la “mannaia” è scesa inesorabilmente anche sullo show di Alfonso Signorini, che dovrà procedere con i “guanti di velluto” questa stagione per non rischiare di scatenarne le ire e di fatto sta mettendo in piedi un cast che, per quanto composto da volti abbastanza noti, è piuttosto “agè“, a metterla giù gentilmente.

Grande Fratello 8, i nomi in corsa per l’entrata nella “Casa”

Da ormai settimane si stanno rincorrendo parecchi nomi di personalità dello spettacolo che potrebbero prendere parte a questa nuova edizione e, ringraziando non si sa bene chi, questa volta non dovremmo vedere alcuni volti molto noti e che hanno già partecipato al reality se non una volta addirittura due.

Tra i nomi più gettonati, quello delle sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, anche se la prima ha clamorosamente smentito tali voci. Altro nome emerso, quello di Justine Mattera e di Rosanna Fratello. Due personaggi molto noti ma che potrebbero risultare piuttosto sconosciuti ai più giovani.

Tra loro anche Corrado Tedeschi, che ha affermato di essere stato contattato ma non si sa ancora se abbia poi effettivamente accettato l’invito. Tra gli altri, anche Alex Schwazer, maratoneta italiano e Ninetto Davoli, celebre attore “feticcio” di Pier Paolo Pasolini.

Nomi sicuramente di richiamo, ma forse non proprio noti ai più giovani: purtroppo per questi ultimi, la nuova linea editoriale di Pier Silvio è chiara. Addio a influencer o titolari di profili Only Fans: il secondogenito del Cavaliere non ne vuole sapere di correre i rischi della scorsa edizione, quando dovette intervenire in corsa per mettere un freno al trash dilagante.

Benché tale scelta possa apparire comprensibile, ciò a cui dovrebbe forse stare attento l’ad Mediaset è l’effetto opposto, ovvero annoiare i telespettatori: va bene cercare di limitare la volgarità e il trash becero, ma senza tuttavia togliere divertimento al pubblico con un cast monotono e “trattenuto”. Tutti discorsi che lasciano per ora il tempo che trovano e avranno eventualmente un riscontro verso la fine del mese, quando con tutta probabilità si avranno più certezze sull’effettivo cast del reality di Canale 5.