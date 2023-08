By

Continuano ancora le vacanze per Belén Rodriguez insieme alla sua famiglia. La showgirl ha deciso di trascorrere le sue ferie estive in una villa di Albarella con tutte le persone a lei più care, compresa la sua nuova fiamma, l’imprenditore bresciano del settore moto Elio Lorenzoni, che pare essere sempre più presente nella vita della ex compagna di Stefano De Martino.

La mamma della showgirl, Veronica Cozzani, nella giornata di ieri ha deciso di postare delle foto nel suo profilo Instagram pubblicando delle foto tenere che ritraeva la figlia con l’imprenditore bresciano mentre erano intenti a scambiarsi delle effusioni in piscina.

Proseguono le ferie estive per Belén

Sembra essere tornato il sereno a casa Rodriguez. Dopo la rottura non ancora confermata con Stefano De Martino, Belén ha deciso di trascorrere le sue vacanze estive in compagnia della sua famiglia, dei suoi affetti più cari e della sua nuova fiamma che settimana, dopo settimana sembra avere un posto di rilievo nel cuore della showgirl argentina.

A confermare ciò sono anche le ultime foto postate da mamma Veronica sul suo profilo Instagram che ritrae la figlia Belén mentre scambia delle tenere effusioni con Elio Lorenzoni, noto imprenditore bresciano.

I due coniugi, quindi, Stefano e Belén, sembrano essere sempre più distanti che mai: il conduttore napoletano, infatti, ha deciso di trascorrere una vacanza a New York con il figlio Santiago.

La liaison con Elio Lorenzoni

Belén Rodriguez ha deciso di tenere lontano dai riflettori la sua vita privata, lasciando con il dubbio milioni di follower circa i suoi affari d’amore. Nelle settimane precedenti tanti erano gli indizi che hanno lasciato intendere l’ennesima rottura con il marito Stefano De Martino, tanto quanto quelli che hanno fatto presagire l’arrivo di una nuova persona, Elio Lorenzoni.

Il mese scorso, in occasione dei festeggiamenti del compleanno del cognato Ignazio Moser presso La Mimosa Polo Club di Polignano Milanese, l’imprenditore bresciano si era fatto conoscere dal clan Rodriguez a differenza del conduttore napoletano che era un grande assente.

Dopo quella festa di compleanno, la showgirl e Lorenzoni, si sono diretti insieme a casa di lei, nel centro di Milano. Secondo quanto avrebbe testimoniato il settimanale Chi, nell’ultimo periodo, prima del suo trasferimento nella villa di Albarella, l’argentina avrebbe deciso di lasciare la sua casa temporaneamente per trovare sistemazione in hotel, in maniera tale da poter vivere la sua nuova storia d’amore serenamente, lontana dagli occhi indiscreti dei paparazzi.