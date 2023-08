Lascia 10 gusci di uova sul terreno: insospettabile quel che succede dopo

Se guardi questo, non vorrai buttare più neanche un guscio d’uovo. Continuando a leggere l’articolo capirai che vale oro.

Qui di seguito si parlerà di un ottimo metodo utile per riciclare il guscio d’uovo. Un aiuto prezioso che potrete adoperare e che vi lascerà letteralmente a bocca aperta.

Non buttare un guscio d’uovo: primi dettagli

Come accennato poco fa si parlerà delle uova ed esattamente dei loro gusci che possono sicuramente tornarci utili e proprio per i motivi che elencheremo qui di seguito.

Quando si cucina e si utilizzano le uova, la maggior parte delle persone buttano via i gusci. Un errore da non commettere e ora vi spiegheremo il perché.

Sicuramente per alcuni saranno solo rifiuti da inserire nella busta della spazzatura, ma non è affatto così, visto che si parla di un materiale straordinario da poter riutilizzare.

Si tratta prima di tutto di una fonte del tutto naturale di calcio. I gusci delle uova rappresentano infatti degli ottimi elementi che si possono adoperare in giardino, per la cura delle piante e del terreno.

Attualmente se si pensa ai prezzi dei fertilizzanti presenti in ambito commerciale, si può notare quanto questi siano saliti.

Utilizzando questo metodo completamente naturale, avrete modo di beneficiare di un modo assolutamente economico per migliorare il vostro spazio esterno.

Una maniera alternativa ai prodotti chimici che, oltre a essere molto costosi, sono anche nocivi per il nostro benessere e per l’ambiente circostante.

In che modo si possono usare i gusci delle uova in giardino?

Non buttare un guscio d’uovo: passaggi da eseguire

Il primo passo da fare è quello di procedere col lavaggio dei gusci, visto che vi resta sempre dentro un po’ di albume. Per evitare che si formino i batteri all’interno, è bene prima lavarli e poi asciugarli perfettamente.

Successivamente potete gettarli direttamente sul terreno oppure introdurli nella terra.

Un passaggio importante da eseguire è quello di frantumare i gusci delle uova, spargendo poi i pezzi lungo tutto il terreno.

Col trascorrere del tempo si andranno man mano a decomporre.

Per macinare bene i gusci dell’uovo si può adoperare pure un metodo alternativo, così da ottenere una polvere molto sottile.

Servendovi di un vecchio macinino da caffè, potrete ricavarne una polvere fine che successivamente andrete a spargere sul terreno.

Le proprietà funzionali derivanti dall’uso del guscio delle uova

L’acqua di questo guscio è arricchita da sostanze di tipo nutritivo e può esservi di grande utilità per le piante.

Può rappresentare, infatti, un fantastico fertilizzante naturale, efficiente, conveniente e pratico per le vostre piante.

Dopo aver tenuto i gusci nell’acqua, successivamente potrete usare la stessa acqua come fertilizzante liquido per le vostre piante.

Un ulteriore modo di utilizzo consiste nel tenere da parte l’acqua in cui avete fatto bollire le uova. Una volta raffreddata, potrete utilizzarla per innaffiare le piante.

I gusci delle uova si possono, insomma, usare in svariati modi, per esempio anche come dei contenitori per avere delle piccole piante dai semi.

La loro biodegradabilità li rende degli elementi estremamente convenienti da usare per varie funzioni. Provate a sterilizzare i gusci nel forno, usando un ago per fare un foro sul fondo, proprio come i vasi delle piante.

Aggiungete poi la terra e il seme e, quando giungerà il momento, trapiantate le piantine all’aperto insieme ai gusci d’uovo.

I vantaggi derivanti da quest’operazione saranno sicuramente molteplici. Il ruolo del calcio nelle piante è un aspetto essenziale, come quello del potassio, dell’azoto e del fosforo.

I benefici dei gusci delle uova: ecco quali sono

I gusci delle uova sono in grado di apportare alla pianta tutto il calcio di cui ha bisogno.

Ad alcune piante, però, i gusci delle uova non piacciono. Si tratta di quella tipologia di piante che cresce meglio nei terreni maggiormente acidi.

I gusci delle uova, però, rappresentano una forma di protezione contro determinate malattie.

Può capitare di ritrovarsi con dei frutti posti sulle piante, che presentano delle macchie scure. Ciò spesso è causato dalla mancanza di calcio, che dovrebbe essere aggunto al terreno su cui si intende coltivare queste specifiche colture.

Grazie all’uso di questi gusci, si può ottenere anche la disinfestazione in giardino. In questo modo riuscirete ad allontanare dai vostri orti le lumache.

Come avete avuto modo di vedere, i gusci d’uovo valgono davvero tanto, poichè godono di di proprietà dal grande valore e grazie ad essi potrete dire addio a fertilizzanti che non valgono tanto.

Evitate, dunque, di buttare i gusci delle uova, poichè valgono oro.