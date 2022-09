Jet privato diretto in Germania precipita nel Mar Baltico: 4 le vittime

By

Quattro le vittime dell’incidente aereo avvenuto nei cieli della Lettonia. Il jet era entrato ingiustificatamente nello spazio aereo svedese.

Vani i tentativi di mettersi in contatto con il pilota del jet privato, precipitato in Lettonia, sul Mar Baltico. Sul velivolo viaggiavano 4 passeggeri, morti nell’incidente: anche dei caccia tedeschi si erano avvicinati per tentare di capire cosa stesse succedendo, trovando la cabina di pilotaggio vuota.

Jet privato precipita in Lettonia: “aereo fantasma”

Mistero sulla caduta del jet privato, diretto in Germania, precipitato in Lettonia accanto alla città Ventspils nelle scorse ore. Pare infatti che l’aereo, con 4 passeggeri a bordo, avesse sconfinato nello spazio svedese attirando così l’attenzione del governo e dell’aeronautica.

Il velivolo era decollato nella giornata di ieri, da Jerez a sud della Spagna in direzione Colonia. Una volta arrivato nello spazio aereo in Germania però, pare che il jet sia sfuggito alle direttive delle stazioni di controllo.

Non solo, una volta scomparso dai radar, nessuna comunicazione è giunta ai controllori, entrando per ragioni ancora non chiare nello spazio aereo svedese. Successivamente, secondo quanto riferito dalle autorità della Svezia, l’aereo si è diretto verso est.

Anche i tecnici a terra dalla Germania hanno tentato di mettersi in contatto con il pilota, e con i passeggeri, ma non è stata ricevuta alcuna risposta dai momenti successivi alla deviazione dell’itinerario.

Come riportano i vertici svedesi, si trattava di un aereo privato bireattore Cessna Citation, modello 551, austriaco. La rotta è stata proseguita dalla Svezia poi fino al Mar Baltico, e intorno alle 19:45 della serata di ieri – 4 settembre – l’aereo è precipitato in mare. Probabilmente per aver terminato il carburante, ma rimangono ancora tanti dubbi sul motivo di tale cambio di programma.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi lettoni, che non hanno trovato superstiti tra l’equipaggio e passeggeri.

Anche dei caccia tedeschi in volo: “La cabina vuota”

A infittire la trama anche le testimonianze dei piloti dei caccia tedeschi e danesi, che come da prassi, si sono alzati in volo per cercare di comunicare con il jet fuori dal controllo delle rotte. Il tentativo dei militari però di entrare in contatto con i passeggeri a bordo è stato ancora vano.

Non solo, i piloti dei caccia provenienti dalla Germania, avrebbero visto la cabina di pilotaggio del jet privato vuota, senza pilota. Lo riferisce Lars Antonsson, il capo del soccorso svedese, che ha rilasciato delle recenti dichiarazioni a TT.

Una delle ipotesi più probabili è quella della perdita di conoscenza da parte del pilota e dell’equipaggio a bordo dell’aereo d’affari, che spiegherebbe lo schianto.