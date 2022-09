Bagnaia c’è! Pecco vince anche a Misano!

Vince ancora Francesco Bagnaia, il pilota italiano vince a Misano la sua quarta gara consecutiva portandosi sempre più vicino a Fabio Quartararo nella classifica piloti, il mondiale ora è ufficialmente riaperto con la rimonta della Ducati!



E’ ormai diventata una splendida abitudine, Pecco Bagnaia vince anche il gran Premio di San Marino e coglie la sesta vittoria stagionale, ormai il distacco in classifica dal campione del mondo in carica è di appena 30 punti, il mondiale è più aperto che mai con le prossime gare che saranno decisive.

Partito in quinta posizione per la penalità subita in seguito alle prove libere Pecco Bagnaia conduce una grande rimonta e nel finale resiste anche al tentativo di rimonta di Enea Bastianini che però deve accontentarsi soltanto del secondo posto dietro al numero uno della Ducati.

Dopo la pausa estiva un impressionante Francesco Bagnaia sta letteralmente dominando il Moto Gp, il pilota italiano è praticamente perfetto anche a San Marino ed ora proverà a giocarsi fino alla fine le proprie chance in un mondiale che mesi fa sembrava definitivamente compromesso.

Bagnaia vince anche a San Marino!

Finisce soltanto in quinta posizione la Yamaha di Fabio Quartararo che continua a non convincere e, soprattutto, a perdere punti in classifica importanti nel duello con Pecco Bagnaia.



Ottima anche la conferma di Enea Bastianini che chiude la sua gara al secondo posto proprio dietro al campione della Ducati tornando sul podio dopo sei gare.

Quello che sembrava soltanto un sogno ora comincia ad essere possibile, Pecco Bagnaia è riuscito a riaprire un mondiale che sembrava ormai deciso, il pilota della Ducati ha ridotto il distacco da Fabio Quartararo che ora è di 30 punti.

Il campione del mondo in carica sempre in evidente difficoltà mentre il nostro Pecco continua a stupire con prestazioni eccellenti e tanto entusiasmo.

Il pilota della Ducati ha dichiarato di non guardare la classifica e di voler scendere in pista ogni domenica con l’ambizione di dare il massimo per se stesso e per la propria scuderia.

La classifica al momento sorride all’azzurro che ha dimezzato lo svantaggio da Quartararo con una seconda parte di stagione fin qui praticamente perfetta.

Pecco ora ha il dovere di crederci e di cercare di raggiungere altre vittorie per continuare ad inseguire un sogno che ora per la Ducati sembra davvero possibile grazie al grande lavoro di un fenomenale Bagnaia!