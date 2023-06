Col nuovo trucco del portachiavi ti lasciano a piedi in 30 secondi: non cascarci

By

I ladri sfruttano il trucco del portachiavi per rubare auto di lusso e SUV: ecco come funziona e come proteggersi.

Si sa, con l’avanzare della tecnologia anche i malintenzionati e i ladri si ingegnano con nuovi metodi per compiere le loro malefatte. È il caso di una triste novità che riguarda le auto di lusso nel Regno Unito, come riportato da The Times. Nell’ultimo periodo, infatti, i furti di auto di questo tipo sono aumentati esponenzialmente. In particolare, i ladri puntano ai SUV sfruttando il trucco del portachiavi.

Aumentano i furti di auto di lusso con il trucco del portachiavi

Come abbiamo anticipato, il Regno Unito sta affrontando un preoccupante aumento dei furti di auto di lusso, secondo un rapporto pubblicato sul The Times. Questo fenomeno riguarda principalmente i SUV, con le Land Rover in cima alla lista delle auto più rubate.

Su ogni 100.000 Land Rover circolanti, ben 924 vengono sottratte illegalmente. Seguono le Mercedes, con 323 auto rubate su 100.000. Il terzo posto è occupato dalle Ford, seguite da BMW e Audi.

Ci si potrebbe chiedere come sia possibile che auto di lusso, dotate di sofisticati sistemi di sicurezza, possano essere rubate così facilmente. La risposta sta nel cosiddetto “trucco del portachiavi“.

Cos’è il trucco del portachiavi

Come funziona il trucco del portachiavi? In sostanza, i portachiavi utilizzati dai ladri per eludere i sistemi di sicurezza delle auto di lusso più sofisticate sono dispositivi hardware che sfruttano vulnerabilità nel sistema di accesso senza chiave.

Questi dispositivi possono essere acquistati online a prezzi esorbitanti, intorno alle 1.300 sterline. Agevolano i ladri nei furti di auto perché riescono a comunicare con il modulo di controllo dell’auto, simulando il segnale emesso dalla chiave originale. In pratica, il dispositivo invia un segnale criptato che convince l’auto a sbloccarsi e consentire l’avvio del motore.

In questo modo, i ladri possono rubare l’auto senza effrazione o danni visibili, eludendo i sistemi di sicurezza avanzati e facendosi passare per i legittimi proprietari. Ancora più preoccupante è il fatto che questi dispositivi consentono ai malintenzionati di rubare un’auto in poco più di un minuto.

Necessario un intervento delle case produttrici

Questa tendenza rappresenta un grave problema per i proprietari di auto di lusso e danneggia l’immagine delle prestigiose case automobilistiche coinvolte. Pertanto, tali case produttrici si stanno impegnando a proteggere i propri clienti da questa minaccia.

Un portavoce di Jaguar Land Rover, infatti, ha dichiarato che l’azienda farà tutto il possibile per contrastare questo fenomeno e garantire la sicurezza dei propri veicoli. Comunque, esistono anche altre misure che gli stessi proprietari di auto di lusso possono adottare per proteggere i loro veicoli.

Ad esempio, è consigliabile parcheggiare le auto in zone ben illuminate e sorvegliate, preferibilmente in un garage chiuso. Inoltre, è possibile installare sistemi di allarme avanzati e dispositivi di tracciamento GPS per facilitare il recupero del veicolo in caso di furto.

In linea generale, è importante che i proprietari di auto siano consapevoli di questa minaccia incombente e adottino le adeguate precauzioni per proteggere i loro veicoli. La speranza comune è che le autorità agiscano per prevenire ulteriori furti e garantire la tutela dei cittadini e dei loro beni.