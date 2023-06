Due camerieri sono stati travolti in un viadotto mentre spingevano la loro auto in panne

Terribile incidente nella prima mattinata in Calabria: due camerieri, di ritorno da un matrimonio, sono stati travolti mentre spingevano la loro auto in panne su un viadotto. La tragedia è avvenuta all’alba in provincia di Vibo Valentia, le vittime avevano appena finito di lavorare a un banchetto di nozze, quando la loro auto si è guastata. La coppia stava spingendo il mezzo, quando è sopraggiunta un’altra auto che li ha travolti e uccisi sul colpo. Nella stessa zona, negli anni passati, erano già accaduti incidenti mortale, in cui avevano perso la vita anche ragazzi molto giovani.

Non hanno avuto scampo, i due camerieri morti questa mattina all’alba dopo essere rimasti bloccati dall’auto in panne e quindi travolti da un’altra auto in provincia di Vibo Valentia. Ferite le altre due persone a bordo del veicolo guasto, che hanno assistito attoniti all’incidente e hanno subito allertato i soccorsi. Nello schianto, hanno perso la vita un uomo di 60 anni e uno di 23, con quello più giovane che a causa della violenza dell’impatto è stato sbalzato giù dal viadotto, facendo un volo di 10 metri. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine, ma i medici non hanno potuto che ufficializzare la morte dei due. L’incidente è avvenuto sulla Trasversale delle Serre, allo svincolo di Simbario.

Due camerieri travolti da un’auto mentre spingevano la loro in panne

È quanto avvenuto poco prima delle 4 di questa mattina in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, dove due camerieri di ritorno da un banchetto di nozze al quale avevano lavorato sono stati travolti e uccisi da una Bmw, dopo essere rimasti in panne con la loro Peugeout 204. Per loro non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Feriti anche gli altri due occupanti della vettura, che hanno subito chiamato i soccorsi.

Stando alle prime ricostruzioni, Bruno Vavalà di 23 anni e Nicola Callà di 60, avevano terminato pochi minuti prima di lavorare per un banchetto di nozze di un comune dello Ionio Reggino, e si accingevano a tornare a Serra San Bruno, quando per motivi ancora da accertare, la loro auto si è guastata, lasciandoli a piedi assieme agli altri due passeggeri della vettura.

Nel tentativo di metterla in sicurezza, i due hanno iniziato a spingerla mentre si trovavano sulla Trasversale delle Serre, in prossimità dello svincolo per Simbario, quando una Bmw è sopraggiunta, travolgendoli. Lo schianto è stato talmente violento che Vavalà è stato sbalzato fuori dal cavalcavia, precipitando per svariati metri.

Feriti anche gli altri due passeggeri, che hanno assistito all’incidente e hanno chiamato subito il numero delle emergenze. Sul posto sono arrivati non solo i medici del 118, ma anche personale dell’Anas, i Vigili del Fuoco e i carabinieri.

Nonostante i diversi tentativi di rianimazione, il personale sanitario non ha potuto fare altro che accertare la morte dei due camerieri, con i pompieri che si sono dovuti calare per recuperare la salma del più giovane.

La Trasversale delle Serre è tristemente nota per essere già stata teatro di altri tragici incidenti: nel 2019, tre ragazzi di ritorno da una serata in discoteca furono protagonisti proprio all’alba di uno schianto, che causò la morte di due di loro, mentre la notte di Capodanno di quest’anno, a morire fu un 32enne. Le indagini sono ora affidate agli uomini dell’Arma, che dovranno effettuare i rilievi del caso e accertare le dinamiche dell’incidente.