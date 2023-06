Meteo, previsione per oggi e inizio settimana

By

Meteo, nel periodo compreso tra (oggi) domenica e la prima parte della prossima settimana, l’Anticiclone delle Azzorre sarà il principale sistema meteorologico che influenzerà lo scenario atmosferico. Prevediamo che quest’alta pressione avrà un impatto significativo sulle condizioni meteo durante questo periodo.

A partire da oggi e per la prima parte della prossima settimana, l’anticiclone delle Azzorre si estenderà nuovamente sull’Italia. Di conseguenza, prevediamo che il tempo sarà generalmente stabile nei prossimi giorni, con ampie zone soleggiate in gran parte del paese e solo poche occasioni di instabilità. Il clima sarà caldo, ma senza eccessi.

Nuova configurazione, cambia lo scenario meteo?

Quando l’anticiclone delle Azzorre si estende sull’Italia, porta generalmente a condizioni meteorologiche stabili e tranquille.

Questo sistema di alta pressione atmosferica tende a bloccare l’arrivo di perturbazioni e fronti atmosferici, creando un’atmosfera più stabile e con un minore rischio di precipitazioni. Di conseguenza, durante la presenza dell’anticiclone delle Azzorre, si verificheranno spesso giornate soleggiate con cieli poco nuvolosi o del tutto sereni.

Temperature

In termini di temperatura, l’anticiclone delle Azzorre può portare a un clima caldo o temperato, a seconda della stagione. Durante l’estate, l’alta pressione può favorire un aumento delle temperature, con periodi di caldo intenso, sebbene non necessariamente estremo. Durante altre stagioni, l’anticiclone può portare a temperature più miti o addirittura fresche, soprattutto durante le ore notturne.

Meteo e Anticiclone: a volte ci sono anche temporali intensi

Tuttavia, è importante notare che la presenza dell’anticiclone delle Azzorre non garantisce condizioni meteo perfettamente stabili in ogni situazione.

In alcuni casi, possono comunque verificarsi episodi isolati di instabilità, come temporali localizzati o formazione di nebbie, ma in generale l’effetto dominante sarà un periodo di tempo più tranquillo e soleggiato.

Previsioni meteo per oggi

Domenica 25/06/23:

Nel nord, si prevede un tempo stabile e ben soleggiato con lievi annuvolamenti nelle zone montane.

Nel centro e in Sardegna, durante la mattina e il pomeriggio, si avranno addensamenti consistenti nell’entroterra abruzzese e nel basso Lazio, con deboli rovesci isolati che si attenueranno in serata.

Al sud e in Sicilia, si avranno ancora deboli rovesci nella parte settentrionale della Sicilia e in Calabria, con temporali nelle ore centrali in quest’ultima regione. Nel tardo pomeriggio si prevede un miglioramento generale. Si registrerà una lieve instabilità nelle aree appenniniche, Campania e Sicilia orientale, con piogge locali che si attenueranno dalla sera. Nel resto del sud, il tempo sarà bello.

Lunedì 26/06/23:

Si prevedono lievi instabilità condizionate nelle ore centrali sulle aree alpine, Calabria e Sicilia orientale. Nel resto d’Italia, il tempo sarà stabile e ben soleggiato.

Martedì 27/06/23:

Durante la mattina e il pomeriggio, si verificheranno rovesci e temporali sulle aree alpine, con un miglioramento serale. Ci saranno velature dense anche sulle pianure settentrionali, ma nel resto del paese si avrà ancora molto sole nonostante deboli instabilità pomeridiane che colpiranno altre zone alpine, il settore tirrenico calabrese e quello orientale siciliano.

Mercoledì 28/06/23 e Giovedì 29/06/23:

Mercoledì, si prevedono lievi instabilità diurne sulle Alpi e sull’Appennino centrosettentrionale, mentre il cielo sarà prevalentemente sereno nel resto del paese, ad eccezione di temporanee velature al nord. Tuttavia, si prevede un peggioramento deciso dal tardo pomeriggio in Piemonte e Lombardia, con probabile maltempo al nord nella giornata di giovedì.

Scenario meteo di luglio 2023

Ci potrebbero essere condizioni meteo peggiori all’inizio del prossimo mese, quando l’anticiclone delle Azzorre potrebbe indebolirsi. C’è la possibilità che una saccatura influenzi prima la Spagna e la Francia e successivamente si sposti verso l’Italia.

Se questa situazione si confermasse, non ci sarebbe solo una semplice instabilità, ma potrebbe verificarsi una fase di maltempo localizzato a causa della formazione di un vortice mediterraneo legato alla saccatura. Questa fase di tempo più turbolento potrebbe coincidere con il prossimo fine settimana, quindi non è una tendenza così lontana.

Possibili aree di maltempo

Piogge e temporali più diffusi potrebbero colpire il Nord-Ovest già dalla sera di venerdì 30 Giugno, mentre nel weekend la saccatura si intensificherà portando condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali.

Non mancheranno temporali con rischio di grandine e fenomeni intensi, fino a possibili nubifragi in alcune zone.

Tra sabato e domenica, alcune precipitazioni, sebbene più irregolari, potrebbero estendersi verso il Sud. È evidente che se questa dinamica si confermasse, le temperature potrebbero calare notevolmente, al di sotto della media, nelle aree maggiormente coinvolte dal maltempo.

Meteo, Italia divisa in due?

Pare che l‘anticiclone avrà un impatto limitato sulle regioni centrali, meridionali e sulle isole principali. Non si prevede un’ondata di caldo intenso o afoso come quella appena trascorsa, ma l’anticiclone porterà comunque giornate calde nella norma, senza eccessi.

Tuttavia, man mano che ci si sposterà verso nord, le correnti instabili provenienti dall’Atlantico potrebbero minare la stabilità del tempo. Queste correnti occidentali potrebbero causare frequenti acquazzoni e temporali, soprattutto nel tardo pomeriggio o durante la notte. Il nord sarà più esposto a queste perturbazioni provenienti dal nord Europa e sarà la zona più colpita dall’instabilità.

Primi giorni di luglio, che meteo farà?

Inoltre, i primi giorni di luglio sembrano presentare una situazione ancora più intensa, secondo il principale modello meteorologico americano. Una vasta area di bassa pressione nell’Europa nord-occidentale potrebbe trasportare correnti di aria umida e calda verso il nord Italia, aumentando ulteriormente l’instabilità e portando anche forti grandinate in alcune zone. Nel centro-sud, invece, l’anticiclone potrebbe rafforzarsi, garantendo giornate stabili e piuttosto calde.