Codice della strada, scatta la regola: se non ti adegui ti tolgono 10 punti subito

Il codice della strada introduce una regola ferrea, se non la rispetti meno 10 punti sulla patente subito. Ecco perché dovresti stare particolarmente attento alla guida.

Patente a punti: come questo sistema ha rivoluzionato l’approccio degli italiani all’automobile

Sono passati già 20 anni da quando è stata introdotta la cosiddetta patente a punti. Nel lontano 2003, il codice della strada ha modificato alcuni dei suoi dettami per responsabilizzare ancora di più gli automobilisti alla guida.

Obiettivo delle modifiche? Ovviamente quello di spingere gli italiani a guidare in tutta sicurezza. Che cosa prevede la patente a punti? Come funziona? Il meccanismo è molto semplice.

Se sei un neopatentato, ti conviene continuare a leggere perché queste informazioni ti saranno decisamente utili. Come sapranno i più esperti, la patente a punti prevede che ogni automobilista abbia a sua disposizione 20 punti che vengono decurtati poi in base a delle infrazioni del codice della strada, che siano più o meno gravi.

La disciplina di questo dettame è regolato dall’articolo 126 bis del codice della strada. Negli anni ci sono state alcune modifiche inerenti in particolare l’obbligo di dichiarazione dell’Automobilista nel caso di notifica del verbale e le varie possibilità legali per presentare il ricorso.

Come fai a sapere quanti punti hai sulla tua patente? Niente di più semplice. Il saldo, perché tale lo possiamo definire, lo puoi controllare sul portale dell’Automobilista collegandoti a qualsiasi motore di ricerca oppure installando Ipatente, una App gratuita, presente sugli store sia dell’Android che degli iPhone.

A proposito di decurtazione dei punti, sai che potresti perdere immediatamente 10 punti se non rispetti questa regola? Presta massima attenzione quando ti metti alla guida.

Il codice della strada severissimo: meno 10 punti se non ti adegui a questa regola

La patente a punti arriva per responsabilizzare gli italiani alla guida, in particolare i neopatentati. Se anche tu hai preso da poco l’autorizzazione a guidare continua a leggere perché potresti ritrovarti inconsapevolmente a compiere un’infrazione e a vederti decurtati i punti sulla tua patente.

Per esempio, sai che puoi andare incontro a meno 10 punti se non rispetti questa regola? Il legislatore è particolarmente severo perché ha un unico obiettivo: disincentivare i comportamenti pericolosi di chi è alla guida, soprattutto se al volante ci sono persone neopatentate o poco esperte.

Ma parliamo della stangata di 10 punti che potrebbe costringerti a ripetere addirittura l’esame della patente. Ci sono delle infrazioni piuttosto gravi che potrebbero metterti nei guai.

Innanzitutto ti diciamo che se violi questa regola, una in particolare, ci sono per te 10 punti in meno sulla patente, se guidi da un po’ di tempo, ma che diventano meno venti per i neopatentati che si ritroverebbero a dover nuovamente iscriversi a scuola guida.

Per la decurtazione dei 10 punti non basta semplicemente eccedere il limite di velocità stabilito dal codice della strada, infrazione questa ugualmente importante, ma ci sono altri comportamenti che potrebbero costringerti a iscriverti nuovamente a scuola guida.

Attenzione alla guida: cosa dice il legislatore

Un esempio? Se superi un veicolo che ha già impegnato la manovra di sorpasso, una delle più pericolose, perdi 10 punti sulla patente. Stesso discorso vale se cerchi di sorpassare filobus o tram anche in stato di fermo.

Non pensare che i veicoli fermi in coda possano essere sorpassati: se sono al semaforo rosso o se invadi la loro corsia, soprattutto se nelle vicinanze c’è scarsa visibilità o la presenza di curve e dossi, rischi ugualmente di perdere 10 punti.

Insomma, come puoi vedere, esistono tante infrazioni che possono portare alla decurtazione dei punti sulla patente. La violazione della regola del sorpasso però è quella più severa che ti fa perdere immediatamente 10 punti sulla patente e 20 nel caso dei neopatentati.

Presta sempre particolare attenzione quando sei alla guida. Rispetta il codice della strada perché rischi di mettere nei guai non solo te stesso ma anche gli altri.