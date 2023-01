Sardegna: voli gratis Volotea su Olbia

Colpo di scena da parte di Volotea la quale ha deciso di offrire gratuitamente una tratta in particolare di voli.

L’azienda low cost infatti ha deciso di accettare oneri privi di compensazione per quella tratta che proviene o la cui direzione è la città di Roma.

In arrivo voli gratis per Olbia

Grande novità per quanto riguarda l’assegnazione delle rotte in cui sono presenti delle agevolazioni per ciò che concerne la continuità territoriale in direzione della Sardegna.

Senza aspettare la scadenza e quindi con grande stupore, a partire dal 31 gennaio la compagnia low cost spagnola Volotea ha informato tutti di essere intenzionata a volare senza compenso economico, proprio come prevede il bando europeo.

E questo è ciò che accadrà nella rotta Olbia- Roma Fiumicino – Olbia.

Una notizia che è stata comunicata dallo stesso vettore all’interno di una nota in cui è andata a specificare di avere inviato in via formale “l’accettazione per operare i collegamenti senza alcuna compensazione economica”.

Sembra che però è questa una decisione che è stata presa anche per altre rotte andando quindi a favorire il regime di continuità territoriale in cui non si riceverà nessuna compensazione.

In arrivo voli gratis anche per altre rotte?

Pare infatti che la compagnia spagnola aveva proposto alcune offerte per i voli con compensazione economica anche se, all’interno della graduatoria, era stata superata da AeroItalia e da Ita.

Aeroitalia infatti è riuscita ad aggiudicarsi il primo posto su ognuna delle rotte di Olbia, ottenendo un ribasso del 75%.

L’azienda low cost dice di essere interessata in particolar modo agli scali di Cagliari e Olbia.

Infatti, all’interno del bando precedente proprio come aveva fatto anche Ita, aveva voluto offrire la copertura delle rotte soggette a oneri di servizio pubblico privo di compensazione per poi fare un passo indietro poco prima della scadenza.

Questa mossa di sicuro potrà avere delle conseguenze, e quindi l’apertura di nuovi scenari su quella che è la situazione dello scalo di Alghero il quale è stato lasciato da parte da tutte quelle offerte dei vettori.

Ed è per questo motivo che è stata portata avanti una procedura rapida condivisa poi anche dal Ministero dei Trasporti e da Enac.

Attraverso l’entrata in scena di Volotea, anche Ita ed Aeroitalia potrebbero decidere di muoversi verso la stessa direzione e andare quindi a coprire quelle rotte verso la parte nord ovest della Sardegna.