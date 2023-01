Bucce di limone e arancia, non buttarle: mischiale con l’aceto | Valgono oro

Le bucce di limone e arancia possono valere oro se vengono mischiate con l’aceto. Ecco a cosa possono servire.

Sulle nostre tavole a fine pranzo o cena, ma anche per uno spuntino sfizioso, utilizziamo molta frutta e la maggior parte delle volte tra questi è sempre presente un’agrume in particolar modo arance e limoni.

Questi agrumi, sono molto importanti in quanto non solo possono essere disponibili per tutto l’anno e quindi non solo in determinate stagione ma si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di pietanza.

Bucce di limone e arancia: ecco perché non vanno mai gettate

Il limone, in particolare è diffuso sia per i pasti dolci che per quelli salati così anche come l’arancia e quindi è un’ingrediente molto indispensabile specialmente per la cucina italiana che ne ha fatto un vero e proprio tesoro.

Basti pensare che alcuni tipi di limoni, come quello di Sorrento o di altre tipologie della Costa Amalfitana sono diventati dei veri e propri prodotti del nostro territorio così come anche le arance, tra cui le più famose quelle Siciliane.

Questi agrumi oltre ad essere utili per la cucina, sono anche un ottimo alleato per sconfiggere i malanni e per rafforzare le nostre difese immunitarie in quanto contengono molta Vitamina C.

Infatti, un bella spremuta di arancia, non solo rafforza il nostro organismo ma aiuta anche a guarire facilmente dai raffreddori e d’estate consumata fredda e con dei cubetti di ghiaccio, rinfresca il palato.

Anche il limone ha delle proprietà utili per il nostro corpo. Come l’arancia, una bella limonata, disseta durante i mesi più caldi, e può essere utile anche per problemi digestivi o per altre problematiche, per via della sua azione astringente.

Il metodo che ci fa risparmiare tanti soldi

Ma non tutti sanno che di questi agrumi non va buttato niente, anche se a volte si tende a gettare le bucce in quanto non commestibili, ma queste possono essere utilizzate per altri scopi.

Sebbene, in molti le spezzettano le inseriscono all’interno del deumidificatore o le posiziona sopra il termosifone o la stufa per far si che gli olii essenziali rilascino un profumo inebriante nell’ambiente circostante, unite all’aceto possono far risparmiare tantissimi soldi.

Inserendo delle bucce di limone e di arancia in un barattolo di vetro e cospargendole di aceto di vino, si fa riposare il tutto per alcuni giorni affinché tutte le proprietà delle bucce vengono rilasciate.

Passato questo tempo, possiamo riaprire il barattolo e scolarlo all’interno di un recipiente con un colino, facendo in modo di ottenere il liquido fatto di aceto e di olii essenziali delle bucce degli agrumi.

Inserendo il tutto in uno spruzzino, avremo uno sgrassatore naturale ed ecologico che renderà splendenti e senza una macchia le superfici quali lavelli, lavandini e quant’altro oltre che avere un profumo inconfondibile.

La soluzione può essere anche utilizzata per lavare il box doccia e il suo pannello e i vetri che dopo una giornata di pioggia presentano tracce di sporco o che hanno umidità e quindi condensa.

Oltre che a pulire a fondo, il limone e l’arancia così come l’aceto, disinfetteranno le superfici da germi e batteri, e avremo risparmiato tanti soldi che avremmo consumato se comprato prodotti in commercio per questi lavaggi.