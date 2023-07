Codice della strada, occhio a non sbagliare corsia: rischi 10.000 euro di multa

By

Possono addebitarti fino a 10000 euro di multa se sbagli corsia. Sono in tanti a non saperlo, ecco perché succede.

Ecco che vi sveliamo i motivi per i quali si possono addebitare addirittura 10000 euro di multa nel caso in cui si sbagli corsia. Soltanto in pochi conoscevano questa regola del nostro Codice della Strada.

L’incredibile storia dell’automobilista

Le regole inserite all’interno del Codice della Strada vanno rispettate. Nel caso in cui un cittadino non le conosca o voglia fare il furbo, si rischia la perdita di punti sulla patente, il pagamento di una multa e a volte anche il ritiro del mezzo.

Tra le regole più note del Codice della Strada compaiono quelle che vietano l’uso del cellulare alla guida, che non permettono di superare i limiti di velocità o di guidare senza essere in possesso di patente.

Ne esistono altrettante meno note, che però ogni cittadino dovrebbe conoscere. Un conducente non è esentato da una pena soltanto perché non è a conoscenza di tutte le regole inserite all’interno del Codice della Strada.

Molte volte, quando vige il buon senso, si può arrivare a sapere di una regola anche senza averla mai letta. Altre volte, però, non è così, specialmente con quelle regole contorte e dettagliate.

Di recente, un automobilista italiano avrebbe ricevuto una multa molto salata per aver compiuto qualcosa che in tanti credono sia possibile: cambiare corsia. Ma com’è possibile ciò? Ecco che di seguito vi sveliamo tutti i dettagli dell’accaduto.

10000 euro di multa se sbagli corsia

Sul web sta circolando una notizia che sta facendo riflettere molto i cittadini del nostro Paese. Un automobilista italiano avrebbe dovuto pagare una multa del valore superiore ai 10000 euro, nel dettaglio 12000 euro, per aver cambiato corsia alla guida.

Detto così suona alquanto strano. Se approfondiamo la questione, però, ci renderemo conto che l’automobilista potrebbe aver infranto una regola del Codice della Strada. Il conducente del mezzo, infatti, si sarebbe immesso nella corsia di sinistra con l’intenzione, però, di procedere dritto.

Avrebbe compiuto quest’azione più e più volte nell’arco di mesi, venendo ripreso dai dispositivi T-Red disposti su molte strade del nostro Paese. Le infrazioni in questione sarebbero avvenute nel 2019, mentre le multe gli sarebbero state recapitate soltanto nel 2020.

Ed è proprio per questa ragione, in base a quanto riportato dalle fonti sul web, che il soggetto non si sarebbe reso conto dell’errore e avrebbe accumulato un debito esponenziale.

Adesso, l’uomo italiano dovrebbe dover pagare questa cifra, che è lievitata nel corso degli anni proprio perché il cittadino non ha pagato in tempo le multe. Questo automobilista non sarebbe sicuramente l’unico ad aver compiuto quest’errore. Secondo alcuni dati, nel solo comune di Bacci sarebbero stati addirittura i 78.779 i casi di superamento della linea dello stop o di cambio corsia.

Quest’accaduto sta facendo riflettere i milioni di italiani che adesso sperano di non vedersi recapitare una multa o più multe a causa di un cambio di corsia che loro credevano di svolgere nella maniera corretta.