USA: pronti a fornire all’Ucraina gli aerei F-16

Il ministro della Cultura ucraino si è dimesso perché in disaccordo con il presidente Zelensky. Gli USA pronti a fornire entro la fine dell’anno gli F-16 all’Ucraina ma per Kirby non potranno cambiare la situazione attuale.

La Cnn ha riportato la notizia che nel 2022 ci sono stati diversi furti di armi Occidentali destinate all’Ucraina, nella maggior parte dei casi sono state recuperate. La Wagner è stata reintegrata nell’esercito russo. Nella notte sul ponte di Crimea è scattato l’allarme aereo.

USA, Kirby ha dichiarato che entro la fine dell’anno fornirà F-16 all’Ucraina

Secondo quanto riportato dal Tass nella notte è scattato l’allarme aereo sul ponte di Crimea, le autorità hanno perciò sospeso momentaneamente al traffico che è poi stato ripristinato regolarmente.

La Tass ha riportato le informazioni diffuse del centro anticrisi regionale sul canale Telegram ufficiale.

Oleksandre Tkatchenko, ministro della Cultura ucraino, ha annunciato sul suo canale Telegram di aver dato le sue dimissioni al presidente Zelensky.

I due si erano più volte confrontati sull’importanza della cultura in un momento di guerra ma senza mai trovare un accordo.

Tkatchenko è dell’idea che la cultura è un elemento fondamentale di ogni individuo e non deve essere messo da parte neanche durante la guerra, per questo aveva sostenuto vari progetti anche molto costosi.

Tra questi progetti c’era la costruzione di un museo chiamato Genocidio dell’Holodomor dal costo di 12 milioni di euro, il nome era stato preso dal periodo di carestia che l’Ucraina visse tra il 1922 e il 1923 a causa della Russia.

Zelensky invece ritiene che in questo momento non ci sono soldi da destinare alla cultura perché i fondi sono da impegnare per la guerra e per i droni, per questo il presidente aveva chiesto la destituzione.

Secondo il presidente in tempi di guerra il bilancio dello Stato non può essere utilizzato a sfavore della difesa della nazione.

John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazione degli USA, ha reso noto che entro la fine dell’anno gli americani sono pronti a fornire all’Ucraina gli aerei da combattimento F-16.

La notizia è stata diffusa durante un’intervista con Fox News. Kirby però ha anche affermato che l’America non crede che gli F-16 potranno cambiare l’attuale situazione della guerra.

Sempre il portavoce ha poi aggiunto che l’Ucraina in questo momento ha bisogno di ricevere maggiori quantità di munizioni di artiglieria.

Sabrina Singh, vice segretario del Dipartimento della Difesa degli USA ha riportato la notizia, durante una conferenza stampa, che il gruppo di mercenari che erano di stanza in Bielorussia sono stati assimilati dall’esercito russo.

Gli Stati Uniti, secondo il vice segretario, non hanno intenzione di riposizionare nessuna delle truppe presenti nell’aerea. La Bielorussia nel frattempo ha confermato che le sue forze armate stanno collaborando con il gruppo della Wagner.

La nazione bielorussa ha poi dichiarato che al momento stanno sviluppando un piano per gli addestramenti.

Secondo il servizio di guardia frontiera statale la vicinanza del gruppo Wagner al confine tra Bielorussia e Ucraina non rappresenta una minaccia per la nazione ucraina.

Al momento però non è ancora ben chiaro quale sia il rapporto attuale tra la Wagner e la Russia, in seguito alla ribellione del capo Prigozhin.

Nel 2022 diversi furti di armi Occidentali destinate all’Ucraina

La Cnn ha riportato la notizia che nel 2022 alcune armi che era destinate all’Ucraina e inviate da alcuni Paesi occidentali sono state rubate prima che fossero consegnate.

La notizia è stata ripresa citando un rapporto generale dell’ispettore del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America di cui l’emittente americana è entrata in possesso.

Secondo quanto riportato dall’emittente americana nella maggior parte dei casi i servizi di intelligence ucraini sono riusciti a recuperare armi e attrezzature.

Nel rapporto datato 6 ottobre 2022 e chiamato “Responsabilità del Dipartimento della Difesa per le attrezzature fornite all’Ucraina” si legge nel dettaglio di una serie di complotti per rubare munizioni, armi e attrezzature militari.

Sempre nel rapporto si legge che un funzionario russo nel giugno del 2022 ha falsificato dei documenti per entrare in un battaglione di volontario, e ha rubato lanciagranate, mitragliatrice e circa mille colpi di munizioni.

Il piano è però fallito grazie ai servizi di intelligence ucraini che hanno sventato questo colpo, e anche altri colpi con diversi tentativi di rivendere sul mercato nero tutto ciò che era stato rubato.