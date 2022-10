Codice della strada, non farti beccare così: 600€ di multa se ti fermano

Il codice della strada cambia continuamente e c’è una nuova regola che deve essere seguita, pena 600 euro di multa.

Inutile girarci intorno, quando si guida ci sono tantissime regole che devono essere seguite alla lettera, pena sanzioni o decurtamento dei punti della patente. In ogni caso guidare non è un gioco e l’attenzione è uno dei fattori fondamentali per la propria sicurezza e quella delle altre persone. Come accennato, le regole cambiano continuamente e una in particolare potrebbe far rischiare ben 600 euro di multa. Approfondiamo insieme l’argomento? Da ogni questo gesto non è più possibile farlo.

Codice della strada, attenzione alle normative

Si guida freneticamente ogni giorno e commettere delle infrazioni è del tutto normale. Quando si ha fretta o c’è traffico, nel momento in cui un pedone non attraversa sulle strisce pedonali o quando un altro automobilista commette qualcosa di non corretto allora tutti non osservano le regole.

Non è tutto, infatti ci sono alcune abitudini che devono essere considerate pericolose ed è per questo motivo che lo Stato ha deciso di potenziare le normative e le sanzioni correlate. Tra i primi responsabili di incidenti c’è la distrazione e la troppa sicurezza in auto, infatti sono tantissime le persone convinte di poter affrontare ogni tipologia di strada senza pensare a limiti e regole.

Una di queste abitudini è nel mirino dello Stato ed è proprio per questo che il divieto è stato associato ad una sanzione pesante. In un momento come questo sborsare tutto questo denaro non è assolutamente consigliato.

Le prime cose che insegnano a scuola guida è l’essere concentrati e attenti, per la sicurezza di tutti. Anche quando si percorre la stessa strada ogni giorno non significa essere in grado di poter raggirare un ostacolo in tempo e gli occhi devono essere fissati sul percorso. È vietato ogni tipo di distrazione per il guidatore al fine di poter condurre il mezzo in maniera corretta.

Quanti incidenti si leggono ogni giorno sui giornali? Alcuni di questi sono mortali e causati dai guidatori distratti e non alla tipologia di strada. Sono piccoli secondi che possono cambiare la vita delle persone.

600 euro di multa: nuova regola del codice della strada

Tra le abitudini che il Codice della Strada ha deciso di mettere al bando, i cellulari sono al primo posto. Nonostante i divieti e gli auricolari, sono ancora tantissimi i guidatori di mezzi intenti a telefonare o mandare messaggi mentre sono alla guida. Questo è un comportamento severamente vietato dalla legge per motivi di sicurezza, del guidatore e di tutte le altre persone.

Nel momento in cui ci si distrae per l’uso del dispositivo elettronico, l’incidente può essere dietro l’angolo. Non solo, a volte per mandare i messaggi o altro servono due mani e si lascia il volante al proprio destino.

A fine 2021 sono avvenute delle modifiche sul regolamento del Codice della Strada con divieto dell’uso dei cellulari – notebook – computer portatili e tutti i dispositivi che potrebbero distrarre il guidatore o comportare l’uso di due mani (allontanandole dal volante).

Unitamente al divieto ci sono anche delle sanzioni che partono da 165 euro per arrivare a 660 euro. Se la stessa persone commette una violazione similare nel corso dei due anni, viene sospesa la patente sino a tre mesi.

È quindi automatico non usare i cellulari o i dispositivi mentre si guida, cercando in ogni modo di seguire le regole per evitare multe salate e la sicurezza su strada.