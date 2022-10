Alla luce la lettera segreta dal passato: la verità sulla morte di Lady Diana

Lady Diana, dopo tanti anni spunta fuori una lettera segreta nella quale si racconta tutta la verità dietro la sua incredibile morte. Vi si accapponerà la pelle.

La compianta principessa del Galles sotto i riflettori. Dopo anni viene alla luce la verità: la lettera segreta svela tutto sulla sua morte.

Lady Diana, si riaccendono i riflettori sulla morte misteriosa della principessa del Galles

Era il 31 agosto 1997 quando il mondo apprendeva della scomparsa di Lady Diana. La principessa del Galles, ex moglie di Carlo, oggi sovrano d’Inghilterra, è morta in un incidente stradale insieme al suo compagno Dodi Al Fayed.

Era a bordo di una macchina guidata dall’autista Henri Paul, quando il driver ha perso il controllo della vettura sotto la galleria Pont del l’Alma a Parigi. Da un po’ di tempo Diana e il miliardario egiziano, Dodi, si frequentavano e secondo alcune indiscrezioni, la ex principessa del Galles era anche in dolce attesa e presto lei e Al Fayed sarebbero convolati a nozze.

Eppure, nonostante Diana stesse vivendo un momento di assoluta felicità, temeva per la sua vita. Spunta fuori dopo anni una lettera segreta che svela finalmente tutta la verità sulla sua morte misteriosa. Le sue parole hanno dell’incredibile. Vi si accapponerà la pelle. Ciò che è successo è assurdo.

Lettera segreta dal passato: fuori tutta la verità sulla morte di Lady D

Dopo anni dalla morte dell’iconica principessa del Galles, viene fuori la verità sulla sua morte misteriosa. Spunta una lettera segreta che racconta di una predizione fatta dall’ex moglie del Re Carlo, che fa venire i brividi: Diana aveva preannunciato la sua morte.

Dieci mesi prima del tragico incidente che si è verificato a Parigi, la mamma di Harry e William aveva scritto una lettera. A raccontarlo è un documentario che vede come protagonista Duncan Larcombe, giornalista esperto di storie e fatti reali.

Come abbiamo ricordato poc’anzi, la ex principessa del Galles è morta in un incidente stradale che è avvenuto sotto il tunnel de l’Alma a Parigi. A morire non soltanto Lady D, ma anche il compagno di lei, Dodi e l’autista Henri Paul. Unico sopravvissuto, Trevor Rees-Jones, la guardia del corpo della principessa.

La morte di Lady Diana è stata oggetto di indagini da parte della polizia parigina per anni. Il caso è stato riaperto dopo che il maggiordomo della Spencer, Paul Burrell, ha consegnato agli inquirenti e alla stampa una lettera che ha dell’incredibile.

Dieci mesi prima della sua morte, Lady Diana aveva predetto la sua scomparsa. La Spencer era convinta che la famiglia reale, in particolare l’ex marito Carlo, stessero complottando contro di lei per eliminarla.

Le sue parole fanno rabbrividire:

“Sta pianificando un incidente. Vuole manomettere la mia macchina, un guasto ai freni e un grave trauma cranico, per spianarsi la strada al matrimonio…”.

Allora, dunque, già c’era la presenza di Camilla, nominata, seppur implicitamente, in questa lettera. La Spencer con Dodi si era finalmente messa alle spalle un matrimonio doloroso e drammatico ma non era sicura che tutto ciò sarebbe durato a lungo.

Ma il maggiordomo di Diana non è l’unico depositario di questo segreto. Anche l’ex avvocato della principessa, Lord Mishcon, ha raccontato di uno degli ultimi incontri con la reale, durante il quale la Spencer raccontava di temere per la sua vita convinta che la famiglia reale volesse farla morire in un incidente o farla passare come persona non sana di mente. Era il 1995.

Lord Mishcon aveva preso nota delle parole della principessa e aveva conservato il foglio, sul quale minuziosamente era stato riportato tutto nei minimi dettagli, in una cassaforte. Le lettere ora sono sbucate fuori e le parole di Lady Diana fanno davvero male al cuore.

Sebbene Lord Mishcon creda che in realtà la principessa al tempo fosse paranoica, in tanti sono invece convinti che la morte di Lady Diana non sia stato solo un tragico incidente.