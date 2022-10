Fino a 1600€ di bonus alle famiglie, solo se hai questo requisito e abiti in questa regione

By

I bonus destinati alle famiglia in difficoltà sono davvero tanti, ma ce n’è uno in particolare che può far ottenere fino a 1600 euro a nucleo familiare. Di quale stiamo parlando? I vostri bambini ne saranno molto felici.

Con le difficoltà che molte famiglie stanno riscontrando in questo periodo in Italia, i bonus per tutti i nuclei familiari con bambini a carico sono, di certo, quelli più richiesti.

Infatti, sappiamo bene quanto i nostri figli abbiano bisogno di tantissime cose che, però, a causa del caro energia e delle bollette alle stelle, non tutte le famiglie possono più permettersi. Ecco perché c’è un bonus che può aiutare tutti, soprattutto i bambini. Ecco come e di cosa parliamo.

Bonus per le famiglie: ecco a chi e per cosa è rivolto

La situazione economica in Italia, a causa dell’aumento dell’inflazione, sta diventando sempre più complicata, soprattutto per i nuclei familiari con un ISEE molto basso, che non riescono ad arrivare a fine mese.

Le spese sono tante, soprattutto se si hanno figli a carico, che hanno numerosi bisogni ai quali dover sopperire. Una buona notizia c’è: arriva un bonus dedicato allo sport di tutti i nostri figli, dai 6 ai 15 anni.

Un aiuto che arriva proprio nel periodo in cui tutti i ragazzi e i bambini ricominciano le loro attività sportive, che però costano anche abbastanza.

Ecco perché una particolare Regione mette a disposizione un bonus da 400 euro per i ragazzi dai 6 ai 15 anni, che può arrivare a un massimo di 1600 euro a famiglia.

Una cifra consistente, che può aiutare le famiglie in difficoltà a portare avanti le passioni dei propri bambini, senza dover rinunciare allo sport e rendendo le loro giornate più belle.

Il voucher si potrà spendere per iscrivere i bambini e i ragazzi alle attività sportive di associazioni e società sportive dilettantistiche, come calcetto, basket e tanti altri.

Come avere il bonus? I requisiti e le modalità

Il voucher del bonus sport, come viene chiamato, può essere richiesto dalle famiglie con presentazione dell’ISEE.

Quest’ultimo deve rientrare nei 17.000 euro annui, per i nuclei fino a tre figli, mentre entro i 28.000 euro se la famiglia è più numerosa, dai 4 a più figli.

Il bonus, come anticipato, ammonta a 400 euro ed è assegnato al minore ammesso in graduatoria. Questi soldi potranno essere spesi per praticare una disciplina sportiva, presso l’associazione o la società che è stata indicata in fase di domanda.

Questo bonus è richiedibile solo in Campania, unica Regione che al momento ha attivato questo aiuto per le famiglie.

Ma chi erogherà la cifra destinata alle famiglie richiedenti? I soldi verranno erogati dall’Agenzia Regionale Universiadi e dello Sport (ARUS), che darà il bonus direttamente all’associazione o alla società sportiva indicata dalla famiglia.

Ovviamente, queste ultime dovranno dimostrare che il ragazzo o il bambino al quale è stato assegnato il bonus, frequenti già il corso sportivo prescelto.

La Regione Campania, unica ancora a erogare questo bonus, prevede di mandare intorno ai 17.500 voucher nei prossimi tre anni, dichiarando che a disposizione sono stati messi ben 7 milioni di euro.