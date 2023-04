Codice della strada, becchi 344 euro di multa se circoli senza: controlli a raffica

Arriva a ben 344 euro la multa per fari auto rotti! Il Codice della strada è molto chiaro a tal proposito. Vediamo i dettagli.

Ecco quali automobilisti dovranno pagare ben 344 euro di multa. Il Codice della strada va rispettato e non ammette ignoranza.

Bisogna rispettare il Codice della strada

Il Codice della Strada è un documento ufficiale nel quale sono elencate tutte le norme che vanno rispettate per permettere una circolazione ottimale e in sicurezza.

Ogni cittadino dovrebbe leggere il codice in questione e rimanere sempre aggiornato sulle sue eventuali modifiche. Ogni anno, tante norme vengono modificate e vengono variati anche gli importi delle multe per vari motivi: alcuni di questi sono, ad esempio, i cambi inflazionistici, come quelli che stanno interessando di recente il nostro Paese. In particolare, c’è un articolo che sta facendo molto discutere.

Lo sta facendo perché, se infranto, causa l’infliggimento di multe anche elevate. Stiamo parlando dell’articolo 79, che si focalizza sull'”efficienza dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in circolazione”.

Tale articolo stabilisce che ogni mezzo di trasporto circoli in strada alla sua massima efficienza, in modo da garantire la massima sicurezza per chi lo conduce e per chiunque entri in contatto con esso.

In particolare, bisogna mantenere integri tutti quei dispositivi che servono per garantire la segnalazione visiva e per l’illuminazione. Assieme a loro anche i dispositivi necessari per frenare e tutti quelli che hanno a che vedere con gli pneumatici.

Di seguito, sveliamo nel dettaglio qual è, in particolare quel sistema che non può mai mancare in un’auto e che può causare l’infliggimento di ben 344 euro di multa. Molti cittadini italiani, alla conduzione delle loro auto, non conoscevano questo particolare dettaglio del Codice della strada e sono stati beccati dalle autorità.

Gli agenti, non solo possono infliggere la multa, ma anche stabilire una pena più severa, che può avere degli effetti irrimediabili sugli automobilisti. Ecco che vi sveliamo quali sono questi sistemi e soprattutto cosa rischiano i conducenti in questione.

344 euro di multa per i fari dell’auto rotti

Non tutti ne sono a conoscenza, ma ci sono delle multe piuttosto elevate per chi non rispetta questa particolare norma del Codice della Strada. In particolare, per gli automobilisti che circolano i fari dell’auto rotti o bruciati, sono previsti dagli 81 fino ai 344 euro di multa.

Per fortuna, non si prevede di togliere i punti sulla patente di chi infrange questa norma. Nonostante ciò, gli agenti di polizia possono anche vietare all’automobilista di proseguire con il suo viaggio se ha i fari dell’auto rotti.

Ma come mai gli agenti possono arrivare a bloccare la circolazione per l’automobilista e il suo veicolo? Naturalmente dipendente da molti fattori. Ad esempio, può dipendere dal numero di fari e in generale di dispositivi per l’illuminazione compromessi.

Queste figure possono anche optare per lo stop, nel caso in cui le condizioni atmosferiche siano particolarmente sfavorevoli. Sta agli agenti valutare la situazione e decidere quale sia la scelta migliore per la tutela della circolazione stradale.