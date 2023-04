Codice della strada, è ufficiale: 2000 euro di multa a chi non lo fa entro maggio

By

Arriva un’ingente multa che potrebbe essere inflitta agli automobilisti in Italia. Se non rispettano questa regola del Codice della strada, rischiano anche 2000 euro di multa.

Ecco cosa rischiano tutti gli automobilisti del nostro Paese che infrangono questa regola poco conosciuta del Codice della strada. Nessuno si aspettava di poter rischiare tanto, eppure è così, fate attenzione.

2000 euro di multa agli automobilisti

Di recente, molti automobilisti sono venuti a conoscenza di una regola del Codice della strada che stavano ignorando ormai da molto tempo.

Eppure, chiunque la evada non rischia poco. Rischia, infatti, una multa che va dai 442 fino addirittura ai 1682 euro. Si tratta di quasi 2000 euro di multa, che verranno inflitti a tutti quegli automobilisti che non si metteranno in regola entro una certa data.

Bisogna dire, però, che sulle pene da infliggere le autorità hanno ampia libertà di scelta. In alcuni casi, infatti, gli agenti di polizia possono decidere persino di sequestrare il mezzo di trasporto o di ritirare il libretto di circolazione.

Si tratta di un rischio che siamo sicuri che nessuno degli automobilisti vorrebbe correre. Ma qual è questa scadenza imminente che molti automobilisti hanno e che potrebbe sfuggire a tanti? Ecco che ve lo spieghiamo di seguito.

Cosa dovete fare ed entro che data

Il Codice della strada è un documento costituito da numerose norme, di cui bisogna assolutamente tenere conto per poter circolare con il proprio mezzo di trasporto rispettando la legge.

Una di queste norme è quella che prevede il cambio delle gomme estive e di quelle invernali, a seconda del momento dell’anno solare in cui ci si trova. La legge italiana attuale, in particolare, prevede che le gomme invernali debbano essere sostituite con quelle estive entro il 15 aprile di ogni anno.

C’è una data ultima, però, oltre la quale, se si viene beccati senza gomme estive si può incorrere alla multa e al sequestro del mezzo e del libretto di circolazione: la data in questione è il 15 maggio, una proroga che permette ai cittadini di mettersi in regola.

Mancano solo pochi giorni, quindi, prima della scadenza. In questo mese, i cittadini italiani dovranno mettersi in regola con la legge, per non rischiare di incorrere a multe ingenti e a conseguenze importanti.

Sono esenti dal cambio coloro che possiedono delle gomme valide per tutte le 4 stagioni o quelle con la velocità segnata dal libretto. Nel caso in cui non sappiate di che tipo sono le vostre gomme, vi invitiamo a informarvi al riguardo, cercando tutti i documenti del caso.

Se aveste smarrito i documenti, potete portare il vostro mezzo di trasporto presso qualsiasi meccanico, che siamo sicuri che, gratuitamente, vi saprà elencare le caratteristiche delle vostre gomme. Vi saprà dire, inoltre, se si tratta di gomme invernali, estive o 4 stagioni, perfette per tutto l’anno.

Non vi resta, quindi, che cambiare le vostre gomme, in modo da rispettare la scadenza del Codice della strada italiano. Solo così facendo potrete esentarvi da multe e da altre situazioni impreviste, come il ritiro del mezzo.