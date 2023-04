Il ricorso contro la squalifica di Lukaku è stato respinto

Il ricorso contro il giocatore dell’Inter Lukaku, è stato respinto.

Questa è la decisione presa dalla Corte sportiva d’Appello secondo la quale Big Rom non parteciperà alla semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Il ricorso respinto

Il ricorso dell’Inter inerente alla squalifica di un turno del giocatore Romelu Lukaku, è stato respinto dalla corte sportiva d’appello. Questo è ciò che è accaduto dopo l’espulsione durante il match contro la Juventus nel corso dell’andata della semifinale di Coppa Italia. A causa di questa decisione, il giocatore sarà costretto a saltare la semifinale di ritorno contro la squadra bianconera.

Lukaku è stato espulso durante gli ultimi minuti della gara finita con un 1 a 1 sul campo della Juve. All’inizio il giocatore nero azzurro era stato ammonito a causa di un brutto fallo su Gatti avvenuto a seguito del calcio di rigore, un’azione che è si è verificata proprio sullo scadere del tempo. Preso dal momento, il centravanti belga ha esultato di fronte alla curva bianco nero portando un dito davanti alla bocca.

Sui social non sono mancati numerosi video attraverso i quali si è documentata la presenza di insulti razzisti verso il calciatore nero azzurro. All’inizio il giudice sportivo ha scelto di chiudere l’anello inferiore della sua curva sud bianco nera. La squadra della Juve, la quale ha prestato la sua totale collaborazione per scoprire i nomi di coloro che hanno insultato il giocatore, hanno scelto di presentare un ricorso il quale poi è stato anche accolto. A seguito di tutti questi eventi, domenica 23 aprile, la curva verrà nuovamente aperta in occasione della gara che si terrà in casa contro il Napoli.

Il comportamento di Big Rom è stato interpretato come un qualcosa di provocatorio, un gesto che, ossia il dito davanti alle labbra e l’altro che indica la testa, si è trasformato molto in fretta nel simbolo della lotta al razzismo. L’Inter ha ritenuto necessaria la presentazione di un reclamo contro il provvedimento del giudice sportivo poiché la seconda ammonizione a Lukaku, secondo il suo parere, è giunto in maniera errata a causa di un’esultanza che l’attaccante aveva già proposto.

Il contenuto del comunicato

Quindi il ricorso dell’Inter sulla squalifica di Lukaku è stato respinto dalla corte sportiva d’Appello provocando l’assenza del calciatore durante il ritorno del semifinale di Coppa Italia.

Una decisione presa nota anche dal comunicato che segue: “Nell’udienza fissata il 21 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 237/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e dal calciatore Lukaku Bolingoli Romelu in data 16.04.2023 avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata di gara inflitta al calciatore Lukaku Bolingoli Romelu, in relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023; uditi l’Avv. Angelo Capellini e il Dott. Giuseppe Marotta per i reclamanti; sentito l’Arbitro”, la Corte d’Appello FIGC ha quindi respinto il ricorso”.

Quindi, non c’è stato nulla da fare per cercare di riportare in campo il giocatore Lukaku in occasione del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.