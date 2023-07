Clicca il 5376 sul cellulare e guarda cosa succede: il segreto di molti tecnici

Clicca il 5376 sul cellulare e scopri che cosa succede. Ecco il segreto utilizzato da molti tecnici del settore della telefonia mobile. Pochissimi sanno davvero che cosa succede se si digitano questi numeri.

Oggi scopriamo che cosa succede se digiti sul tuo cellulare il numero 5376. Ecco la funzione che in pochissimi conoscono. Svelato il segreto di cui si servono i tecnici.

Codici segreti dei cellulari

Credi di conoscere alla perfezione il tuo smartphone? Probabilmente ti sbagli. Devi sapere che tutti i cellulari, ma soprattutto quelli di ultima generazione, prevedono delle funzioni extra che si possono attivare o disattivare solo digitando dei codici segreti.

Si tratta di stringhe di numeri che consentono di accedere a dettagli per esempio relativi al software, al firmware o alla batteria. Alcuni di questi codici sono generici e valgono per tutti i cellulari, altri invece sono specifici e possono essere digitati solo su dispositivi Android o iOS.

Non è assolutamente complicato testare queste funzioni. Basta solo aprire la schermata delle chiamate, digitare i codici segreti e premere sul tasto che fa partire la telefonata: in pochi secondi un messaggio ti informerà cosa è accaduto digitando quelle stringhe numeriche. Per esempio, sai che cosa succede se clicchi il 5376 sul cellulare? Oggi lo scopriamo insieme.

Clicca il 5376 sul cellulare: ecco che cosa succede

Perché non tutti i fruitori degli smartphone sono a conoscenza di questi numeri? Si tratta in realtà di codici che vengono utilizzati da sviluppatori, tecnici e ingegneri per testare i vari dispositivi che poi vengono lanciati sul mercato.

Il codice di cui vogliamo parlarti oggi funziona solo sui dispositivi Android. Apri la schermata delle chiamate presente sul tuo cellulare e digita il numero 5376, poi premi sul pulsante che di solito utilizzi per far partire la telefonata.

Che cosa è accaduto? Se digiti questa stringa ti appare un messaggio che ti informa che il tuo telefonino ora è libero dagli SMS. Il codice segreto in questione provvede infatti all’eliminazione di tutti i messaggi.

Attenzione però. Non devi limitarti semplicemente a digitare i quattro caratteri numerici ma c’è una stringa precisa da comporre ed è la seguente: #* #5376.

Questo codice segreto si rivela davvero molto utile se non vuoi procedere all’eliminazione manuale e singola dei messaggi. Digitando il numero 5376 sul tuo cellulare puoi provvedere infatti alla cancellazione complessiva degli SMS presenti sul tuo dispositivo.

Con questo metodo risparmi sicuramente molto tempo. Eri al corrente di questa tecnica? Pochissime le persone che la conoscono. Ci sono anche altri codici che sicuramente possono tornarti utili.

Te ne segnaliamo due in particolare che funzionano non solo per i cellulari ma anche per il tablet. Sai che cosa succede se digiti la stringa numerica #*2562#*3876? Con la digitazione di questi numeri, puoi riavviare in pochi secondi i tuoi dispositivi elettronici! Come puoi vedere, tutti i codici segreti servono a qualcosa! Non digitare mai numeri a caso perché inconsapevolmente potresti attivare o disattivare funzioni importanti.