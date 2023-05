Digita il 2264 sul cellulare, resterai sorpreso dopo averlo fatto: cosa accade

Alcuni codici segreti da inserire sul cellulare sbloccano delle funzionalità che possono essere molto utili. Vediamo cosa succede se si digita il 2264 sul cellulare.

Esistono dei codici nei telefoni Android che sono programmati nelle SIM o collegati al numero di telefono, consentendo allo smartphone di comunicare con il nostro operatore di telefonia. Questi codici sono conosciuti come codici USSD (Unstructured Supplementary Service Data) e, sebbene la maggior parte dei consumatori non ne sia a conoscenza, possono essere utili per semplificare l’utilizzo quotidiano dello smartphone. In particolare, è il caso del 2264. Digitando questo codice sul cellulare, possiamo sbloccare una funzione molto utile.

Codici USSD: come usarli sul tuo cellulare

È importante sottolineare che i codici USSD sono destinati principalmente a tecnici e a coloro che potrebbero dover riparare il dispositivo. Tuttavia, se si conoscono correttamente, è possibile sfruttarli a nostro vantaggio, a patto di utilizzarli con cautela per evitare problemi.

Per utilizzare i codici USSD, basta aprire il tastierino numerico dello smartphone e inserire il codice desiderato. Alcuni codici genereranno automaticamente delle risposte o attiveranno determinate funzioni quando si preme sull’icona della chiamata.

Cosa succede se digiti il 2264

Tra i vari codici USSD, ce n’è uno in particolare che può risultare molto utile: il codice 2664. La formula esatta da digitare sul tastierino numerico per attivarlo è *#*#2664#*#*. Questo codice è progettato per attivare le funzioni del touch screen, il che può rivelarsi particolarmente utile se il touch screen è difettoso o non funziona correttamente.

In pratica, quando si digita il codice 2664 e si preme sull’icona della chiamata, il telefono avvia un test del touch screen. Questo test verifica la risposta del touch screen ai tocchi e alle interazioni, fornendo informazioni sul suo funzionamento. È un modo pratico per individuare eventuali problemi o difetti nel touch screen del dispositivo.

Codici diversi per funzioni diverse

I codici USSD, come abbiamo visto, sono sequenze numeriche utili per accedere a funzioni specifiche del cellulare. Oltre alla funzione di test del touch screen, i codici USSD possono essere utilizzati anche come scorciatoie per semplificare alcune operazioni comuni o come codici di sicurezza per proteggere il cellulare.

Ad esempio, esistono codici USSD per spegnere rapidamente il telefono o per cancellare informazioni sensibili prima che il dispositivo cada in mani sbagliate. Alcuni esempi pratici sono il codice #06#, che permette di visualizzare il numero di serie (IMEI) del dispositivo, o il codice #31#. Quest’ultimo consente di nascondere temporaneamente il proprio numero durante una chiamata.

Il codice ##4636## fornisce informazioni sullo stato del telefono e sulle sue funzioni. Inoltre, ##7780## può essere utilizzato per ripristinare le impostazioni di fabbrica, ma assicurati di fare un backup dei dati importanti prima di utilizzarlo.

I codici USSD offrono quindi un modo rapido per sbloccare alcune funzioni del tuo cellulare senza dover navigare nei menu di configurazione. Tuttavia, è importante fare attenzione nell’utilizzare questi codici, in quanto alcuni di essi potrebbero influire sul funzionamento normale del telefono o cancellare dati importanti.

Se non si è sicuri dell’effetto di un determinato codice USSD, è meglio evitare di utilizzarlo. Per riassumere, quindi, i codici USSD possono rappresentare delle risorse utili per semplificare l’utilizzo dello smartphone, ma è fondamentale conoscerli adeguatamente e utilizzarli con cautela.

Il codice 2664, in particolare, può essere utile per testare il funzionamento del touch screen. Ricordate sempre di prestare attenzione e di evitare di utilizzare codici USSD di cui non si conosce l’effetto, in modo da evitare inconvenienti o problemi al dispositivo.