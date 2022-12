Nuovo bonus 1500 euro, ecco a chi spetta e in cosa consiste

By

Ecco tutti i dettagli sul nuovo bonus 1500 euro, in particolare a chi spetta e come fare per ottenerlo il più presto possibile.

Il punto della situazione su questo nuovissimo bonus davvero tanto desiderato dalla maggior parte degli italiani.

Cos’è il nuovo bonus 1500 euro

Il Governo di Giorgia Meloni ha ormai completato il testo della nuova manovra che entrerà in vigore dal primo gennaio del 2023, salvo imprevisti.

Gli emendamenti sono già stati depositati e arriveranno in Camera nella giornata del 22 dicembre. Il voto è previsto nel corso di venerdì, 23 dicembre. C’era chi parlava di firme comprese tra il 29 e il 31 di dicembre, ma a quanto pare si è riusciti ad anticipare la procedura, per evitare di ridursi all’ultimo minuto.

Tra gli emendamenti previsti ce n’è uno relativo ai bonus, che sosterranno i cittadini italiani in questo periodo di grave difficoltà. La crisi dovuta alla ripresa dalla pandemia e allo scontro di guerra tra Russia e Ucraina non ha fatto altro che mettere in ginocchio gli italiani.

Ora per i cittadini è fondamentale ricevere dei sostegni concreti da parte dello Stato. Uno di questi è il bonus previsto dal decreto denominato “Milleproroghe”, già attivo nell’anno 2022. Ritornerà anche nel 2023 e permetterà il rinnovo del bonus psicologo.

L’ottima notizia non è soltanto che ritornerà, ma che lo farà con una cifra del tutto nuova e maggiorata: stiamo parlando di un aumento dai 600 a 1500 euro. L’emendamento è stato presentato dal Partito Democratico ed è stato approvato dalla Commissione Bilancio della Camera.

Ma a chi spetterà, questa volta, questo importantissimo bonus, che mette in rilievo l’importanza che la salute mentale dovrebbe ricoprire nella nostra società? Ecco che ve lo sveliamo di seguito.

Ecco a chi spetta

Il Governo ha deciso di stanziare altri 5 milioni di euro per il prossimo anno 2023, per finanziare questo nuovo bonus 1500 euro. Inoltre, verranno versati altri 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

Ora, però, i cittadini si chiedono a quali soggetti spetti il nuovo bonus e quali sono i requisiti che bisognerebbe possedere per riceverlo.

Il Governo ha confermato il medesimo requisito che era necessario possedere lo scorso anno: stiamo parlando di un ISEE massimo di 50 mila euro.

Lo scorso anno erano stati stanziati ben 25 milioni di euro per riuscire a finanziare questo bonus che andava incontro a un’esigenza fondamentale, quella di ritrovare un equilibrio mentale che tante persone avevano perso durante la pandemia.

Ai 25 milioni se ne aggiungeranno altri 8. Ma come mai così pochi rispetto a prima? E’ probabile che questa volta possano ricevere il bonus soltanto coloro che non ne avevano fatto richiesta nel corso del 2022 e che erano invece in possesso dei requisiti.

Per quanto riguarda i dettagli sulla procedura che si dovrebbe seguire per richiedere il bonus, questa non è stata ancora comunicata dal Governo. Si suppone, però, che sia la stessa del vecchio bonus psicologo, che consisteva in una trasmissione di dati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.