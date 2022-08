Claudia Cardinale, rivelazione scioccante: “È costretta in una casa di cura”

Scoppia un caso eclatante attorno alla figura della famosa attrice Claudia Cardinale: alcune voci dicono che è ricoverata contro la sua volontà in una casa di cura. Qual è la verità?

Nuovi rumors sulla famosa attrice Claudia Cardinale, che è apparsa pubblicamente lo scorso maggio per ritirare un premio alla carriera a Tunisi.

Dagospia, infatti, ha lanciato una bomba: l‘attrice sarebbe chiusa in una casa di cura contro la sua volontà. Ecco cosa dicono le indiscrezioni su di lei e sulla sua situazione.

Claudia Cardinale in una casa di cura contro la sua volontà? Ecco cosa si dice

Una delle attrici più famose e amate d’Italia, un’icona vera e propria che oggi a 83 anni è ancora una delle più stimate.

Ma da maggio non vediamo più Claudia Cardinale in pubblico, dopo che presenziò a Tunisi per ritirare un premio importante alla carriera. Da allora, l’attrice è sparita dai radar e non si sa che fine abbia fatto.

A svelare qualche papabile indiscrezione è come sempre Dagospia, che sparge rumors molto forti riguardo alla Cardinale. Secondo il sito web, pare che l’attrice non viva più nel suo appartamento di Parigi.

Infatti, secondo quanto dice, Claudia Cardinale sarebbe stata chiusa in una casa di cura contro la sua volontà, una struttura che si troverebbe nella provincia francese.

Secondo quanto riportato, a lanciare l’allarme sarebbe stata una sua cara amica romana, preoccupatissima per lei.

Saranno vere queste indiscrezioni? Al momento solo di questo si tratta, perché notizie certe sulla vita attuale della star non sono pervenute. Ci saranno aggiornamenti? Staremo a vedere.

In molti hanno notato anche una sua assenza dai social: nonostante l’età, infatti, Claudia usava molto Instagram, ma il suo ultimo post risale a fine aprile. Il mistero si infittisce.

Claudia Cardinale, la musa di Monicelli e tanti altri registi

Per chi non ricordasse cosa ha fatto Claudia Cardinale durante la sua brillante carriera, basti pensare che fu la musa ispiratrice di Mario Monicelli, leggendario regista italiano che la scelse come protagonista de “I Soliti Ignoti”.

Ma Monicelli non fu il solo affascinato dal suo talento e dal suo fascino: insieme a lui anche altri grandissimi come Luchino Visconti, che la volle assolutamente per “Il Gattopardo”, ma anche Sergio Leone, papà del western italiano, in “C’era una volta il West”.

Claudia Cardinale vive da diverso tempo in Francia, dove sta trascorrendo questi ultimi anni della sua vita.