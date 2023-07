Meteo, periodo dinamico tra alti e bassi

Meteo, il periodo di condizioni meteorologiche estreme possiamo definirlo concluso proprio nella giornata di oggi. Nel corso delle ultime tre settimane, abbiamo assistito a un’ondata di caldo eccezionale nel centro-sud e nelle isole maggiori, mentre il nord Italia è stato colpito da temporali violenti.

I danni causati da grandine di dimensioni eccezionali sono stati notevoli nelle regioni della Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con chicchi che hanno raggiunto diametri mai visti prima in Italia e in Europa.

Clima estremo, eventi meteo rari

Questo clima estremo è un risultato diretto dell’accumulo costante di aria calda e umida nei bassi strati dell’atmosfera, alimentato da giorni di caldo africano nel Mediterraneo. Quando queste masse d’aria si scontrano con correnti fresche atlantiche, le quali ora si stanno estendendo sul nord Italia, si generano violenti temporali.

Per fortuna, il tanto atteso e sospirato refrigerio è arrivato. Le correnti atlantiche stanno per spazzare via lanche le ultime sacche di aria calda sub-tropicale, portando un calo significativo delle temperature. Nelle ultime ore, abbiamo assistito a temperature record in Europa, ma presto queste condizioni estreme lasceranno spazio a temperature più normali per la stagione, con un calo di 10-15°C in molte regioni.Questa aria fresca si diffonderà prima sul nord Italia e successivamente raggiungerà le regioni centrali, rendendo le notti più piacevoli e permettendoci di liberarci dal caldo accumulato nelle nostre abitazioni.

Tendenza meteo

Dopo il brusco calo delle temperature, ci aspetta una fase di stabilità grazie all’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre. Anche se il finale di luglio sarà caldo, non dovrebbe essere eccessivamente torrido durante il giorno e risulterà più fresco di notte. Tuttavia, ci saranno ancora episodi di temporali, principalmente concentrati al nord.

All’inizio di agosto, potrebbe verificarsi un cambio di circolazione sull’Europa occidentale, con correnti atlantiche che potrebbero influenzare il clima delle nostre regioni, portando un nuovo calo termico e temporali diffusi. Sebbene ci siano ancora incertezze, il mese di agosto si prospetta ricco di novità meteo climatiche e potrebbe comportare importanti variazioni delle temperature nella prima decade del mese.

Pertanto, buone notizie ci attendono, soprattutto per quanto riguarda il calo delle temperature, visto che il mese di luglio verrà ricordato come uno dei più caldi di sempre in gran parte d’Italia. Il mese di agosto potrebbe riservare alcune sorprese, con variazioni termiche e possibilità di temporali a seguito delle correnti atlantiche che interagiranno con il Mediterraneo centrale.

Previsioni meteo del weekend

Nella giornata di oggi, al nord ci aspetta un cielo sereno o poco nuvoloso, con la possibilità di sviluppo di locali nubi cumuliformi vicino alle Alpi centrorientali durante le ore centrali. Queste nubi potrebbero portare a brevi rovesci o temporali locali.

Sulle regioni del centro e in Sardegna, cielo generalmente sereno, con qualche nube cumuliforme nelle zone vicine all’Appennino durante le ore centrali, e la possibilità di rovesci o temporali locali.

Infine, sulle regioni meridionali e in Sicilia, il tempo sarà bello su tutto il meridione, ma potrebbero formarsi locali nubi cumuliformi vicino all’Appennino durante le ore centrali, portando a isolati rovesci o temporali di debole intensità.

Le temperature minime rimarranno stabili nella Pianura Padana e diminuiranno nelle altre zone del paese, mentre le massime subiranno una lieve diminuzione sulle coste ioniche e in Sicilia, ma aumenteranno sull’Appennino, la Sardegna e lungo l’arco alpino.

I venti saranno deboli a moderati settentrionali nelle regioni ioniche peninsulari, con attenuazione serale, mentre saranno deboli e variabili nel resto del paese. I mari saranno mossi o molto mossi al mattino, ma tenderanno ad attenuarsi.

Il tempo domani e sabato

Ci aspettano addensamenti compatti nel nord-ovest, nelle Alpi e nelle Prealpi, con rovesci o temporali sparsi. Il cielo sarà poco nuvoloso o velato nel resto del paese.

Sabato 29 luglio 2023: ci saranno addensamenti cumuliformi sparsi nel nord-ovest, nelle Alpi e nelle Prealpi, con la possibilità di rovesci o temporali isolati. Il resto del paese godrà di bel tempo.

Meteo domenica e lunedì

Domenica 30 luglio 2023 e Lunedì 31 luglio 2023: le regioni alpine saranno coperte da molte nubi compatte, con rovesci o temporali sparsi, che si sposteranno verso il nord-est durante la giornata di Lunedì. Il resto del paese avrà ancora un cielo poco nuvoloso o velato.

Meteo Agosto 2023, possibile evoluzione

Il periodo estivo del 2023 sta raggiungendo il suo apice e si prevede una significativa svolta nel meteo per la fine di luglio. Dopo quasi tre settimane di caldo intenso, un flusso fresco proveniente dal Nord Atlantico porterà un rapido cambiamento delle temperature a partire da oggi.

Il vento di Maestrale sarà il responsabile di questo drastico cambiamento, causando un calo di temperatura di oltre 10-15°C in poche ore. Anche il Sud Italia, che ha sperimentato temperature massime di oltre 45-48°C, godrà di un’aria più fresca e piacevole, soprattutto di notte.

Torna l’anticiclone ma quello delle Azzorre

Dopo il periodo fresco del 26-27 Luglio, è sempre più probabile che la fine di Luglio sarà caratterizzata dall’anticiclone delle Azzorre. Una situazione barica migliore rispetto al grande caldo africano dei giorni scorsi. Il tempo sarà stabile, soprattutto al Centro e al Sud. Le temperature si stabilizzeranno su valori vicini alla media del periodo o leggermente superiori.

Tuttavia, l‘inizio di Agosto risulta essere più incerto e potenzialmente dinamico. Non proprio come il mese di Giugno, ma senza dubbio differente rispetto ad un Luglio africano specie al Sud. I principali centri di calcolo indicano la possibilità di un’incursione fresca dal Nord Atlantico molto incisiva. Situazione che potrebbe causare un ulteriore calo delle temperature e numerosi temporali.

L’inizio di Agosto potrebbe essere influenzato da una serie di impulsi, con piogge e temporali. Al momento, sembra che il Nord Italia sia l’area più colpita da questo peggioramento del meteo, ma è ancora troppo presto per avere un quadro preciso. Nei prossimi aggiornamenti, avremo un’idea più chiara dell’evoluzione del meteo nei primi giorni di Agosto. È molto difficile, se non impossibile, prevedere la durata di questa perturbazione di inizio Agosto.